حالة الطقس: اشتداد موجة الحر

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتواصل موجة الحر، اليوم الجمعة، إذ ترتفع درجات الحرارة نحو الأعلى ليصبح الجو حارا إلى شديد الحرارة بين العاشرة والنصف صباحا والرابعة والنصف عصرا، ومن ثم تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفا ومريحا. ومع ساعات منتصف الليل تهب نسمات هواء عليلة، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصل إلى أعلى من المعدلات السنوية بنحو الست درجات مئوية. ويسود في وقت الظهيرة جو شديد الحرارة في كافة المناطق وبشكل أقل في المناطق الجبلية. ومع المساء يعتدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يبقى الجو حارا نسبيا ومزعجا مع نسب رطوبة مرتفعة، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل نهارا. وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق خاصة في فترة الظهيرة.

وتسود ليلا أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مقارنة باليوم الذي سبقه وتبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهارا. وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

الثلاثاء: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الحرارة حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وعند منتصفها من ذلك بقليل في المناطق السهلية، وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا.