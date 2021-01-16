مؤتمران للجبهة والإسلامية وتوجّه مشترك لتثبيت القائمتين

تتجّه الجبهة والإسلامية الجنوبية إلى تثبيت قائمتيهما لانتخابات الكنيست، إذ لم يترشّح في الحركة الإسلاميّة أي شخص جديد، بينما سحب جميع المرشحّون الجدد في قائمة الجبهة أسماءهم.

وعقد في وقت سابق اليوم، اجتماع للمجلس القطري للحزب الشيوعي وتلاه اجتماع لمجلس الجبهة، الذي كانت جلسته الأولى علنيًا. على أن يعقد في وقت سابق اليوم مؤتمر قطري للحركة الإسلامية.

وفي مؤتمر الجبهة، قال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، إنّ "المشتركة حقّقت إنجازات مدنية هامة، وسياسيًا أسهمت في منع تشكيل حكومة يمين متطرف"، وتابع أنّ "موقف الجبهة هو القائمة المشتركة ببرنامجها السياسي والتنظيمي نصًا وروحًا، مع ضمانات للتنفيذ"، دون أن يوضح ماهية الضمانات التي أشار إليها.

وتابع عودة أنّ أنظمة التطبيع تريد تعويض خسارتها بسقوط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإنجاح رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.

بينما قال سكرتير الجبهة، منصور دهامشة، إنّ "الجبهة متمسّكة بالقائمة المشتركة وفق برنامجها الوحدوي المتفق عليه والموقع بين مركباتها الأربعة" وتابع أنّ "وحدة الصف الكفاحية كفيلة بصد الأحزاب الصهيونية وهجمتها على بلداتنا العربية وتدنيسها بالوعود الكاذبة"، وأنّ "المعركة هي معركة على الوعي الوطني والخطّ السياسي الشريف".

وقالت النائبة عايدة توما في المؤتمر أنّ "نتنياهو يعتقد أنّه سينتصر علينا من خلال إغراقنا بالدماء والاقتتال الداخلي. وردّنا سيكون بالحفاظ على الوحدة الكفاحية النضالية".

في المقابل، حشدت الحركة الإسلامية لـ"قرار غير مسبوق وعلامة فارقة بين الأحزاب"، ورجّحت مصادر خاصّة لـ"عرب ٤٨" أن القرار قد يكون فتح القائمة البرلمانية أمام أشخاص غير منتسبين للإسلامية لخوض الانتخابات المقبلة.

ومن المقرّر أن يعقد المؤتمرها العام القطري عبر تطبيق "زووم"، وسيتناول الوضع السياسي العام وينتخب قائمة مرشحي انتخابات الكنيست القادمة، وسيتناول كذلك الوضع الراهن في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وآفة العنف والجريمة التي تعصف بمجتمعنا العربي.

وقال رئيس المؤتمر العام، غازي عيسى، إنّه "من المتوقع أن تتخذ فيه قرارات غير مسبوقة من شأنها أن تغيّر موازين القواعد الحزبية والمشهد السياسي في المجتمع العربي".