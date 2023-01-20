المنتدى الحقوقي والمتابعة: تنسيق الجهود ورص الصفوف في مواجهة المخططات الحكومية

عقد المنتدى الحقوقي الذي ينشط إلى جانب لجنة المتابعة اجتماعا تشاوريا وتنسيقيا، في ظل التحوّلات السياسية والقضائية العميقة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وتمحور الاجتماع حول المخططات الحكومية المتداولة ومخاطرها على حقوق ومكانة الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، وذلك بمشاركة رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة.

وتحدث في الاجتماع الذي عُقد في مدينة الناصرة، مساء أول من أمس الأربعاء، ممثلو المؤسسات الحقوقية العربية والناشطون الحقوقيون العرب، بالإضافة إلى ممثلي مركبات لجنة المتابعة العليا من الأحزاب السياسية المختلفة واللجنة القطرية للسلطات المحلية.

وناقش المجتمعون الأبعاد السياسية والقضائية والجماهيرية لاتفاقيات الائتلاف الحكومي، وخاصة الاتفاقيات بين حزب "الليكود" الحاكم مع الأحزاب اليمينية المتطرفة "عوتسما يهوديت"، و"الصهيونية الدينية"، و"نوعام".

وبعد نقاش واسع، اختتم الاجتماع بملاحظات تلخيصية قدمها كل محمد بركة، ومركّز المنتدى الحقوقي، د. يوسف جبارين. وتم التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف السياسية والحقوقية بين كافة مركبات لجنة المتابعة وبين مؤسسات المجتمع المدني، والتأكيد على أهمية التعبئة الجماهيرية في هذه الفترة من أجل الحفاظ على الجهوزية النضالية المطلوبة في مواجهة مخاطر الحكومة وتوجهاتها الاستبدادية.

كما جرى طرح ومناقشة العديد من الاقتراحات العملية على مستوى الأنشطة الشعبية والدولية والقضائية وعلى مستوى العلاقة مع قوى إسرائيلية مناهضة للعنصرية والفاشية.

وشارك في الاجتماع والنقاش: محمد بركة، د. يوسف جبارين، أسامة سعدي، مسعود غنايم، عبد عنبتاوي، د. رائف زريق، د. شرف حسان، منصور دهامشة، يوسف طاطور، زاهي نجيدات، قدري أبو واصل، ميسانة موراني، عمر خمايسي، كامل برغوثي، غدير نقولا، فداء طبعوني، د. لينا دلاشة، نمر أبو اللوز، ورياض جمال محاميد.