ملامسة الأعضاء الجنسية لدى الأطفال- طاهرة طبيعية؟

السيدة رباب قربي

السيدة رباب قربي مرشدة أهالي، متخصصة في مجال الوالدية، العائلة والجنسانية.

مديرة مركز مجطات إرشاد أهالي وتوجيه مجموعات.

تقول السيدة رباب قربي حين التقينا بها لنتعرف على ظاهرة ملامسة الأعضاء الجنسية لدى الأطفال حيث لوجظ تزايد لدى الأطفال في فترة الكورونا كثافة أكثر في ملامسة الأعضاء لديهم من الإناث والذكور،

(السيدة رباب قربي وهي مرشدة أهالي، متخصصة في مجال الوالدية، العائلة والجنسانية، مديرة مركز مجطات إرشاد أهالي وتوجيه مجموعات).

- ظاهرة وسلوك ملامسة الاعضاء الجنسية عند الاطفال في مرحلة الطفولة المبكرة هي طبيعية جدا وهدفها التعرف على أجسادهم مثل اي عضو اخر في الجسم.

- الذكور يتم الاكتشاف لديهم بجيل مبكرة أكثر من الإناث نظرا لبروز العضو التناسلي لديهم، فمن جيل حوالي ٨ اشهر ممكن ان يشعر الطفل بدغدغة معينة فيستمر بهذا السلوك وممكن ان يتوقف عن ذلك لوحده، أما الإناث بجيل سنة ممكن أن يبدأن بالشعور والاكتشاف لذلك.

- بشكل عام ممكن أن يبدأ الاكتشاف للأعضاء الجنسية لدى الأطفال بعد إزالة الحفاظات، أي لغاية جيل سنتين هم يبدأون بالسؤال وهذا شيء طبيعي.

- التطور يستمر عندهم، ولكن الأسئلة الصعبة والحرجة للأهل عن هذا الموضوع تزداد وتيرتها في جيل ٣-٦ سنوات، اسئلة حول جنسانيتهم الذاتية، كذكر أم أنثى، وما المميز لكل واحد وواحدة، واستكشاف الآخرين أيضا.

في فترة الكورونا ما الذي حصل بالنسبة لهذا الموضوع ولماذا ازدادت شكاوي الأهل حول تفاقم السلوك؟

برزت ظاهرة لدى الأطفال وهي زيادة كثافة ملامسة الأعضاء التناسلية لديهم، فلاحظ الأهل ان الأطفال يلامسون أعضاءهم الجنسية ولكن بدون حدود.

- إن الأمر ممكن وطبيعي وعادي، أثناء جلوسهم بالروضة وفي البستان خلال سماع قصة مثلا أو في مجموعة، مع أن الأهل يشرحون لهم دائما أن الجسم لهم وأن الأمر غير محبذ أمام الآخرين، وهذه خاصتكم ولكم ويجب المحافظة عليها مثل اي عضو آخر في الجسم.

- في فترة الكورونا انكشف الأطفال للزوم والتعلم عن بعد، وزملاء الروضات التقوا بوتيرة مره واحدة في الأسبوع مع أولاد الصف، كان لديهم الكثير من الفراغ والشاشات ووحدة أيضا.

- بدأت الشكاوي من الأهل أن الأطفال يقومون بلمس أعضائهم بكثافة ملحوظة، هذا السلوك في السنة الأخيرة برز، لا توجد أبحاث عن الموضوع ولا زلنا في فترة فحص تلك المرحلة، لكي نستوعب ونرتب الظواهر الناتجة في فترة الكورونا،

- يعد هذا الموضوع حساسا والأهل يتحدثون عنه بشكل سري بدون ان يكون الأمر معلنا، ولا يخبرون عنه بسهولة، ففي البداية يحاولون حل المشكلة لوحدهم، ولكن عندما تصل الشكوى للروضة أو البستان عندها يبدأ الفحص ويبدأ طلب المساعدة،

في أي أجيال وشرائح في الصفوف برزت المشكلة، وكيف يجري التعامل معها عادة؟

المشكلة كانت في صفوف الروضة والبستان والأول من الذكور والإناث، نستطيع أن نقول أنها ليست ظاهرة،

ولكن سلوك جنسي للأطفال لم يعرف الأهل عن كيفية التعامل معه.

- كل سلوك جنسي لدى الأولاد يخلق لدى الأهل خوفا وقلقا وتوترا، لارتباط ذلك بالمفاهيم والقيم الجنسية التي تربينا عليها،

- نحن نحث الأهالي أن يدركوا أن التربية الجنسية يجب أن تكون مثل التربية العامه وليست منفصلة عنها،

- نشرح لهم ان لمس الأعضاء اللجنسية هو طبيعي، فالطفل يشعر بدغدغة معينة، بشيء جميل فيتكرر السلوك، لكن يجب ان نضع حدودا لأولادنا.

كيف نضع هذه الحدود ولماذا؟

اولا لكي نحميهم ونمنع اي تحرش بهم.

وثانيا لكي نحافظ على خصوصيتهم وخصوصية الآخرين، والسلوك لدى الطفل ممكن أن يبعد الآخرين عنه.

لماذا يقوم الأطفال بلمس الأعضاء التناسلية؟

- هذا السلوك نابع عن حاجة لديهم مثل عادة لمس الشعر واللعب به مثلا، كل تصرف يبدأ بالبداية بالاستكشاف - لسد حاجة عاطفية

ماذا نقصد بعاطفية؟

- مجيء ولد جديد على العائلة، يلمس الطفل عضوه التناسلي، يشعر بشيء جميل فيستمر بالملامسة دائما.

- انتكاسه معينة في العائلة.

-لفت انتباه الاهل، فالاهل حين يدركون ذلك يزيد سؤالهم عنه والحديث معه، يحاولون منعه والشرح له ولكن هذا يسمى لفت انتباه سلبي للطفل، وهنا على الأهل:

الاستنتاج وإعطاء البدائل له.

- دور الاهل بان يشرحوا ما هي الحدود مسموح لعب الألعاب مع الأخرين (بيت بيوت ولعبة الدكتور ولعبة عريس وعروس) ولكن بدون التعدي ولمس الأعضاء.

وماذا عن فترة المراهقة هل تشبه الطفولة المبكرة من هذه الناحية؟

- في جيل المراهقة ممكن أن يكون السلوك مختلفا، ممكن ان يتحول لتحرش وما شابه، اما في الطفولة فلا توجد رغبات جنسية جامحة وإنما استكشاف وشعور جميل،

- في المراهقة الملامسات ترافقها لذة جنسية فتكون لها اسقاطات ومعاني أخرى.

كيف يتنبه الأهل للظاهرة؟

بالأساس يرى الاهل أن الطفل يلامس الأعضاء التناسلية لديه /لديها بشكل عادي وغير مبالغ فيه، في وقت التركيز أو مشاهدة تلفزيون او قراءة قصة، حين العودة من الروضة أو وقت النوم.

- ولكن عندما يشعر الاهل ان طفلهم او طفلتهم يكون معظم الأوقات منشغلين بملامسة الأعضاء فيجب الانتباه لذلك، أي السلوك مستمر، يطلب الأهل الاستشاره، في الروضات والبساتين جيث تكون مستشارة تربوية وأخصائي نفسي.

- في مجتمعنا يكون التوجه عادة لاستشارات خاصة لسرية الموضوع وخصوصيته، وعدم الكشف عنه والهدف من السؤال هو ليفهم الاهل ويدركوا ويوضع الأمر بالسياق السليم، وبشكل غير مبالغ به.

وما هي الخطوات لذلك؟

-اولا الفحص صحيا اذا كان هناك التهاب او اي تكوين وتركيب مختلف، اوجاع أو ألم، ويكون طبيب العائلة العنوان لهم.

- إذا كان الأهل غير مدركين بأن ذلك هو سلوك طبيعي، فنراهم بقمعون السلوك بشكل غير ملائم وخاطئ، عندها يصبح سلوك الطفل بأن "كل شيء ممنوع مرغوب" وهذا يزيد السلوك.

- يجب تعليم الطفل انه مسؤول عن جسده ويجب المحافظة عليه لمصلحته.

ما المفردات التي يجب قولها لهم؟

- بالبداية تجاهل، واذا لم ينفع نبدأ باستعمال اليدين لمنعهم واشغالهم بأمور أخرى. _

- إذا لم ينفع نلجأ لتدخل سريع لمحادثة مع الولد.

مثلا:

- لاحظت انك تلمس الاعضاء هل يضايقك شيء معين؟

- أحيانا هم لا يدركون تصرفهم هذا، بل يكون تلقائيا، بدون انتباه، فإذا اجاب الطفل أنه يحب ذلك، فنقول له:

- انبهك ان هذا شيء خاص فيك ويجب المحافظة عليه.

- ندخل مفهوم فتحات في الجسم يجب المحافظة عليها، كالعيون، الفم، الأذنين، الأنف، السرة والأعضاء التناسلية والشرج، يجب ربطها بالتربية العامه، ويجب الانتباه ان ذلك اجتماعيا غير مقبول والحديث عن المكان العام والخاص.

- في البيت مسموح أشياء غير مسموح عملها في الخارج. مثل المدرسة النادي.

- المكان الخاص غرفته والبيت والحمام.

- نفهمهم بأنه من الممكن أن يبتعد عنه أطفال آخرين لأنك تلمس أعضاءك أمامهم.

- حسب جيل الطفل نبدأ بالكشف للفروق بين البيت والأهل والعائلة وبين الخارج، الدوائر الجديدة هي روضة، بستان ومدرسة.

- ممكن الحديث عن خاصية البيت عن حدود انا والآخر.

المفردات المستعملة:

- جسمك لك

- المس اعضاءك بلطف

- اذا لمسنا الآخرين يجب ان نسأل اذا كان هذا ممكن، مثل أن نقبلهم، وحقهم اختيار نعم او لا.

نصائح أخيرة للأهل:

معرفة أن الأمر طبيعي ونضعه في سياق سليم ونحاول تحديده.

الجلوس امام الشاشة ماذا نعني أنه زاد هذه المشكلة؟

انكشف الأطفال لمضامين كثيره، حتى في أفلام الأطفال هناك الكثير من الإيحاءات الجنسية

ولا يفهمون معناها.

- الأغاني المصورة والمقاطع في الفيديو كليب.

تطبيق التيك توك أصبحت أفلام كثيرة مثيرة للأطفال.

- عند الكشف لطفل عن تلك المضامين فالطفل يحب ان يجرب ويفحص بنفسه، يصبح حاجة للمعرفة وحب الاستطلاع،

- كأهل يجب الانتباه لما يراه الطفل في الشاشة ومراقبة ذلك.

- نعلمهم ان يوقفوا ذلك في حالة التعرض له والتمييز لوحده بين الخطأ والصواب، عن طريق الشرح له لنرفع الوعي لديه.

أجرت اللقاء وحررته: سوسن غطاس موقع والدية برعاية موقع عرب 48