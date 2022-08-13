مرض السكري - أهم التجديدات

الدكتور عفيف نخلة

الدكتور عفيف نخلة، أخصائي أمراض باطنية، الغدد الصماء والسكري، الدكتور عفيف يعمل في مستشفى رامبام بحيفا، ويعمل مديرا لعيادة السكري في صندوق المرضى مكابي بحيفا.

مرض السكري أصبح واسع الانتشار في كل العالم، ولكل الفئات العمرية المختلفة، في السابق كان مرضا معروفا لكبار السن وهم ينتمون للفئة المرضية من النوع 2، وأما السكري الذي تزايد كثيرا في العقود الأخيرة ليصل لليافعين والصغار في العمر والأطفال والمولودين الجدد، وهؤلاء يتبعون لفئة أخرى من مرض السكر وهي فئة 1. وقد أصبح المرض يهدد الجميع بدون تفرقة بين جيل أو جنس أو قومية، فالأساب لانتشاره كثيرة منها العصرية الناتجة عن اختلاف عادات التغذية وأنماط الحياة المختلفة، ومنها وراثية جينية، ولكن بالمقابل هنالك تطور ملموس بالوصول لعلاجات ولأجهزة متطورة من شأنها أن تحد من الضرر الذي يتسبب له المصابين بالمرض مع قيم مرتفعة لنسبة السكر بالدم، والخطر الذي يهدد حياتهم. هذا وقد أعلنت واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي أعلنت فيه يوم 14/11، تشرين الثاني من كل عام لاعتباره اليوم العالمي لمرضى السكري وإشارته:

عن هذا الموضوع تحدثنا مع الدكتور عفيف نخلة وطرحنا عليه الأسئلة التالية:

ما هي أنواع مرض السكر المتعارف عليها علميا اليوم؟

- "معظم مرضى السكري هم عادة من الفئة الثانية، وصغار السن من المصابين يتبعون للفئة الأولى، وهم المرتبطون وبشكل عام، بالإنسولين كعلاج، ولكن ممكن أن نجد اناس في جيل ٣٠-٤٠ عاما مرضى سكري من الفئه الأولى.

- "اللادا" LADA، مصطلح علمي لأناس فوق ال ٣٠ عاما، لديهم تتطور أجسام مضادة تهاجم البنكرياس، ولكن المرض يأخذ وقتا ليظهر لديهم، فبدل سنة أو سنتين أو حتى ١٠ سنوات أحيانا، يُكتشف أن الإنسولين ينقص لديهم في الجسم، هؤلاء يأخذون حبوبا لعلاج السكر بالبداية ويتوازن لديهم السكر، ولكن بعدها نلاحظ هبوطا في توازن السكر في الدم بشكل ملحوظ، فنبدأ بإعطائهم الإنسولين، لذلك تصبح لدينا مجموعة مرضى في البداية يعالجون بالحبوب ومن ثم نتحول لعلاجهم بالإنسولين، التطور يكون تدريجيا ولكن المنطق "الباتوفيسيولوجي" "الفيسيولوجيا المرضية" تكون مشابهة.

- لدينا أيضا نوع من السكريين:

الفئة الثانية "2"، يكون السكر لديهم ناجما عن عامل وراثي، حيث يكون لديهم زيادة في الوزن أو مقاوَمة للإنسولين في الجسم أو عامل الجيل المتقدم، فبعد فتره معينة الأدوية التي يأخذونها كالحبوب أو الإنسولين مرة بالأسبوع، لا تعد تكفي لديهم فيتحولوا لأخذ الإنسولين الدائم لكي يتوازنوا بالسكر، نلاحظ أن هنالك أشخاص من الفئة الثانية بعد عشرين عاما يحتاجون للإنسولين.

- موديMODY ، وهو نوع نادر من السكري، سكري البالغين الذي يهاجم اليافعين.

فهنالك عدة أنواع وحالات من السكري، الحالة الأكثر انتشارا هي السكري من الفئة الثانية.

ما الفرق بينهما، الفئة الأولى والفئة الثانية؟

- النوع الأول أو الفئة الأولى "1"، يحدث نتيجة نقص في الإنسولين الناجم عن أجسام مضادة تهاجم البنكرياس وتؤدي لنقص في خلايا بيتا، الموجودة في جُزُر لانغرهانس الموجودة في البنكرياس.

- السكري من النوع الثاني فئة 2، الأساس به هو مقاومة للإنسولين من الأنسجة في الجسم تقاوم بدورها الإنسولين، فيتعب البنكرياس وينجم نقص في إفراز الإنسولين، هؤلاء ممكن علاجهم بالحبوب المختلفة، ولكن بعد فترة ممكن أن نلاحظ أن السكر مرتفع في الصباح لديهم، حينها هم يحتاجون للإنسولين.

مقاومة الإنسولين لدى بعض من الفتيات يضعضع الهورمونات لديهن ، ما رأيك؟

هذه الظاهرة تدعى "تكيُّس المبيض" PCOS، وأساسه الأول هو مقاومة الإنسولين في الجسم، وهذا يُضعضع الهورمونات لديهن، وهذا التكيس يؤدي لإفراز زائد في الهورمونات الذكرية، "الإنتروجين والتستوستيرون"، هذا الافراز يؤدي لضعضعة وعدم توازن في العادة الشهرية، الشيء الذي يؤدي لعدم إباضة في الوقت الدوري الشهري لدى النساء، والأسباب لذلك:

- وراثية

- ارتفاع في الوزن

- وهذا النوع من الفتيات لديهن الاحتمال أكثر للإصابة بالسكري مستقبلا وفي فترة الحمل أيضا، فهما مرتبطان ببعضهما، ومن الممكن ألاَّ يحدث ارتفاع بالوزن ولكن الظاهرة تظهر لديهن.

ما هي أسس العلاج؟

النزول بالوزن والرياضة هما الأساس للعلاج.

هل ذلك يؤدي لمرض السكر مستقبلا لدى حاملات الظاهرة؟

ليس بالضرورة دائما، ممكن أن يكون احتمال أكبر للسكر مستقبلا وفي فترة الحمل أيضا.

بالنسبة للحمل أو سكري ناتج عن الحمل، ماذا يعني ذلك؟

في الحمل، بعد الأسبوع ال 20 للحمل هنالك هورمونات تُفرز وترتفع في الجسم HPL وغيرها، تفرز من المشيمة تؤدي لمقاومة الإنسولين، ولها علاقة مباشرة لارتفاع السكري لديهن في فترة الحمل، ونتيجة وجود عامل وراثي أو زيادة في الوزن، يظهر لديهن ارتفاع بالسكر في الجسم.

لماذا يحدث ذلك؟

لأن إفراز الإنسولين عند الحوامل بشكل عام يكون أعلى من المعدل العادي، فحين يكون هنالك هورمونات تفرز من المشيمة، هدفها أن تحافظ بأن الجنين يستقبل سكر بكمية كافية من جسم الأم حتى في حال نفص هذا في جسمها، وحين ترتفع لأعلى من المعدل يرتفع السكر لدى المرأة الحامل.

ماذا عن المنتج الشائع اليوم وهو الإبر المتعلقة بالسكر والتي تؤدي لإنقاص الوزن، ولأي أنواع من السكري تعطى؟

هنالك عدة أنواع منه، هو مركب من مجموعة من حوامض أمينية، زلال، قبل سنوات قليلة كانت تستعمل الإبر منه، ولكن اليوم يوجد حبوب لبعض الأنواع من السكري. الأنواعهي "أوزيمبيك"، "تروليسيتي"، "فيكتوزا"، هؤلاء يستعملوا لعلاج السكري من فئة 2، ولكن لوحظ أن استعمالهم يؤدي لنزول في الوزن أيضا. أما إبر "الساكسيندا" فهي النوع الوحيد المصادق عليه لعلاج الوزن الزائد من وزارة الصحة في البلاد، هذه الإبرة والنوع يمكن إعطاؤه بمصادقة طبية من الطبيب المعالج للوزن الزائد عند أشخاص مرضى بالسكر من النوعين الفئة ال 1 والفئة 2، ولكن للمرضى من نوع 1 لا نعالج السكر بل السمنة الزائدة، وهي تحقن تحت الجلد بتراكيز تدريجية.

ما الفرق بين فئة 1 أو فئة 2 في استعمال الأبر؟

هذه الإبر تؤثر على عدة أعضاء في الجسم، وبالنسبة للتاثير على السكر، فهي تؤثر على البنكرياس حيث تزيد إفراز الإنسولين منه، وتقلل إفراز هورمون الكليكاجون من البنكرياس المسؤول عن ارتفاع السكر، فالبنكرياس يجب ان يعمل لكي يؤدي الدواء لتنزيل السكر، ففي فئة 1 البنكرياس لا يعمل أساسا، ولكن التأثير يكون في نزول الوزن لديهم، ويتم ذلك بتأثيره على غدة الهيبوثلاموس الموجودة في وسط الدماغ، وهي منطقة فيها مجسات للجوع تؤدي للشعور بالشبع عند أخذ الدواء وتقلل من الشهية، فالسكريون من فئة 1 وسمنة زائدة ممكن لهم أخذ "الساكسيندا"، أما "الاوزيمبيك" فهو دواء مصادق عليه في أمريكا وغير مصادق عليه في البلاد، ولكن نستطيع المصادقة عليه ونصحة للمرضى كأطباء، بأخذه لفئة 1 لتنزيل الوزن الزائد، ولكن ذلك ليس محبذا ترويجه لأنه يسبب عدة مشاكل وإشكاليات. أما الحبوب "الريبيلسوس" فمصادق عليها من وزارة الصحة فقط لعلاج السكر من فئة 2، مع أن بها نفس تركيبة الموليكولات أو الجزيئات في دواء "الأوزيمبيك"، ولكن لم يجرِ بعد أبحاث عالمية كافية عليها، لذلك المصادقة عليها للاستعمال فقط لفئة 2.

ما هو أهم اكتشاف وهو أصبح ساري المفعول، كما نعلم اليوم، ألا وهو جهاز ومضخة الإنسولين المربوطة بجهاز لفحص السكر، ما رأيك؟ هل هي بشرى لمرضى السكر؟

- هي مضخة الإنسولين، جرى المصادقة عليها من قبل سلة الخدمات الطبية في البلاد للأطفال السكريين في جيل تحت ال 18عاما فئة 1 وغير متوازنين من ناحية السكر.

- للكبار بالعمر لبعض الأشخاص غير المتوازنين ويستعملون هذه المضخة للإنسولين ولديهم علامات ومؤشرات معينة.

-هذه المضخة المسماة "780 G" من "شركة ميدترونيك" والمضخة بتواصل دائم مع مجس "سنسور جارديان 3" ، ويجري ذلك بإحداث "حلقة مغلقة" بأن المجس يفحص السكر بشكل مكثف ويعطي أوامر للمضخة لإعطاء إنسولين لتنزيل السكر إذا كان مرتفعا في الجسم، أو تقليل أو وقف الإنسولين في المضخه للجسم، في حالة أن المجس أعطى نتائج بانخفاض السكر في الجسم، وهذا يتم بشكل موجه ومركز ومنظم من قبل الطبيب، وهذا العلاج يؤدي لتوازن أفضل للسكر للمريض وأقل انخفاض حاد لمستوى السكر.

- إذا هذا الأمل الموجود للأمام لفئة 1 من المرضى، وهو كبير لتغيير جذري بالعلاج للسكريين. فكل واحد مريض سكري يستطيع أخد المجسات لفحص الدم ومصادق على ذلك من سلة الصحة لفئة 1 أو لفئة 2، ولفئة 2 مسموح المصادقة على المجسات بشرط أن يأخذ إنسولين 4 مرات في اليوم، والمجس يوضع على اليد ويتغير كل 14 يوم مرة، وأصبح بالإمكان الفحص به ومراقبة السكر عن طريق تطبيق في الهواتف الذكية، واليوم تغيرت النظرة للسكر كثيرا، خاصة فئة 1 فمكن بالتلفون فحص يرينا النتائج مدة 8 ساعات للخلف، وهو ما يشبه "البنكرياس الاصطناعي"، وفيه من خلال الجهاز نستطيع تخطيط نظام ضخ يومي، والمضخة تتعلم كيف تستطيع تعديل الجرعات للإنسولين لنصف وحدات وأجزاء من الوحدات تحدد حسب الوزن والوجبات التي نتناولها لتنزيل أو وقف الضخ أو الزيادة بالضخ.

هل ينفع الجهاز للفئة الثانية تايب ٢ ونستطيع إعطاؤه لهم؟

نعرف أن هؤلاء لديهم مقاومة للإنسولين في الجسم، فهنالك عدة أدوية يأخذونها ممكن أن تؤثر إيجابيا لديهم على الجسم والأعضاء، مثل الكبد والكلية والمعدة وغيرها، وبشكل جيد، وتصبح الحاجة للمضخة والإنسولين أقل بكثير.

أين وصل التقدم العلمي بالنسبة لزراعة البنكرياس في الجسم؟

هنالك مريضة في البلاد التي قامت بزراعة كلية وبنكرياس، وهي من مدة تتجاوز السنتين والسكر لديها متوازن بدون أدوية، المشكلة في زراعة الأعضاء بأن الجسم يقوم بإنتاج أجسام مضادة ضد البنكرياس ومقاومته، الشيء الذي يؤدي لفشل في عملية الجسم المزروع، وهؤلاء يضطرون لأخذ أدوية تمنع المقاومة.

كلمة للأهل حين يكون الأطفال لديهم سكري ما الحل وما الأمل وماذا تقول؟

هنالك اليوم أجهزه حديثة تسيطر على مستوى السكر مدة 24 ساعة في اليوم، هنالك أدوية ومضخات مع أفضل علاج مريح ونمطه سهل، وهنالك طبعا أناس يفضلون الإبر، وأغلب المرضى اليوم مرتبطين بالمجسات عديدة والمتنوعة نراقب من خلالها مستوى السكر، ممكن على التلفون مراقبة سكر الأولاد، وهذا يعد انقلابا جيدا.

ولكن....

يجب الانتباه بأن المشكلة الأصعب في الفئة الأولى ليس فقط في ارتفاع في نسبة الإصابة به، فالإصابة به مستقرة بالمعدل السنوي لدى الأولاد وصغار السن.

_المشكلة الأساسية اليوم عند الأطفال هو الوزن الزائد والسمنة الزائدة والتي تؤدي للإصابة بفئة 2 عند الأطفال، هذه ظاهرة مخيفة جدا، في جيل 16 سنة و18 سنة، يافعين مع سمنة زائدة وسكري فئة 2 ، وهذا مقلق جدا لديهم، نسبة فحص أل "A1C" بنسبة 8-9، وهذا نتيجة التغيير في أنماط الحياة، بدون رياضة وأكل سريع ودهني وغير صحي، هذه مشكلة جديدة.

كيف نعرف نوع السكر إذا من فئة 1 أو من فئة 2؟

بفحص دم بسيط نفحص مستوى الأجسام المضادة الموجودة في الجسم لمقاومة البنكرياس، حين تكون مرتفعة في الدم، ممكن أيضا بالعيادة بفحص جسدي، أو نرى كيف يتجاوب المريض مع الأدوية التي نعطيها له، أغلب الأشخاص من فئة 2 هم نتيجة السمنة الزائدة.

أجرت اللقاء وحررته: سوسن غطاس موقع والدية برعاية موقع عرب 48