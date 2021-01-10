أش: بالإمكان التفاؤل بنتائج الإغلاق.. ولم نحدد موعد تخفيفه

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، فتح توزيع لقاحات كورونا على الأشخاص فوق 50 عامًا خلال المرحلة المقبلة.

وكرّر نتنياهو، خلال مراسم وصول شحنة جديدة من لقاحات كورونا، أن إسرائيل ستنتهي من تطعيم اللقاحات حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

وبموازاة تصريحات نتنياهو، ذكر منسّق مكافحة فيروس كورونا، بروفيسور نحمان أش، أنّه بالإمكان ملاحظة تأثير الإغلاق على انتشار كورونا، "هناك سبب معيّن للتفاؤل"، إثر انخفاض وتيرة انتشار الفيروس.

وتابع "يمكن أن ننظر إلى ذلك بصورة متفائلة على واقع توزيع اللقاحات وهذا الإغلاق، الذي بتقديري سيجلب نتائج أكثر من الإغلاق السابق الذي كان أقلّ نجاعة بكثير".

وأمل أش أن تبدأ نتائج انخفاض نسبة الاعتلال بالظهور خلال "الأيام المقبلة"، وأضاف "تقديراتنا أنّ التأثير الأولى للقاحات هو تقريبًا بعد عشرة أيام، وعندها يمكن رؤية ذلك".

وعن سؤاله عن موعد إنهاء الإغلاق، قال أش "لم نحدّد إلى الآن موعد الخروج من الإغلاق، الذي تقرّر أن يكون لأسبوعين وسينتهي ليل الخميس – الجمعة من الأسبوع المقبل. في هذه الأيام نحن نجلس ونفكّر ما هي المعايير التي ستمكّننا من الخروج من الإغلاق أو الاستمرار فيه" وتابع "إن رأينا انخفاضا في عدد المرضى الخطيرين، سنتمكّن من تخفيف الإغلاق حتى لو كان عدد المرضى النشطين أكثر من الذي حُدّد في البداية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن قرابة 72% من أبناء 60 عاما فما فوق تلقوا تطعيما مضادا لفيروس كورونا، بينهم 81% أبناء 70 – 79 عاما و76% فوق 80 عاما.

وقال وزير الصحة، يولي إدلشتاين، إن مليون و817 ألف مواطن تلقوا الجرعة من لقاح كورونا. وابتداء من اليوم سيبدأ هؤلاء بتلقي الجرعة الثانية، وستكون الطواقم الطبية أول متلقي الجرعة الثانية، شريطة أن يكون الفارق الزمني بين الجرعتين 21 يوما تقريبا.

وسيتلقى المعلمون الجرعة الأولى من اللقاح خلال الأسبوع الحالي، وفي مقدمتهم العاملون في التعليم الخاص الذين لا تسري قيود الإغلاق على مؤسساتهم. ويذكر أن تعليمات وزارة الصحة تقضي بعدم تطعيم الذين أصيبوا بالفيروس، بين الجرعة الأولى والثانية، وتماثلوا للشفاء.

وتلقّت إسرائيل، اليوم، الأحد، شحنات إضافية من لقاحات كورونا، وبحيث يصل إليها أسبوعيا ما بين 100 ألف ونصف مليون لقاح. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول بداية آذار/مارس المقبل ستكون إسرائيل قد حصلت على 10 ملايين لقاح. وتلقى إدلشتاين ونتنياهو، جرعة التطعيم الثانية، أمس، السبت.

وطلبت أربع دول على الأقل، بينها قبرص والدنمارك، مساعدة من إسرائيل بتزودها باللقاحات، حسب القناة 12 التلفزيونية، لكن نتنياهو وسياسيين آخرين شددوا على أنه طالما لا تنتهي حملة التطعيم ولا يكون في إسرائيل 5 ملايين شخصا تلقوا التطعيم، لم يتم نقل لقاحات إلى أي دولة أخرى.