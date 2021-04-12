مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو: طريق مسدود مع الصهيونية الدينية

أفاد مسؤولون كبار في حزب الليكود أن مفاوضات تشكيل الحكومة وصلت إلى طريق مسدود وتحديدا مع تحالف "الصهيونية الدينية" واليمين الفاشي، وإن حزب الليكود يبحث عن قنوات وبدائل أخرى.

وأوضحوا أنه مع مرور الأيام، ومنذ أن حصل رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، على تفويض لتشكيل الحكومة، يتزايد الشعور بالتشاؤم في الحزب بكل ما يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة مستقرة وتجنب التوجه لانتخابات خامسة، بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن مسؤولين بالليكود قولهم إن "نتنياهو تخلى عن إمكانية إقناع بتسلئيل سموتريتش تشكيل حكومة حتى بامتناع القائمة العربية الموحدة عن التصويت".

ووفقا لليكود، فإن "رئيس تحالف الصهيونية الدينية لا يبدي أي استعدادات لتقديم أي تنازلات أو التراجع عن موقفه المعارض لتشكيل أي حكومة بدعم النواب العرب".

لذلك، وبحسب المصادر في حزب الليكود، فإن الشيء الصحيح في الوقت الحالي هو التوجه إلى قنوات وسبل أخرى، خاصة في اتجاه حزب "تكفا حداشاه"، برئاسة جدعون ساعر ومحاولة إقناعه بالانضمام إلى الحكومة.

ويأتي ذلك فيما عين نتنياهو طاقمه لمفاوضات تشكيل الحكومة، حيث تم تعيين، دافيد بيتان وميكي زوهار، في فريق الليكود المفاوض لتشكيل الحكومة، وتم تعيين عضو الكنيست بيتان رئيسا لمكتب الليكود، ليحل محل زئيف إلكين، بينما عضو الكنيست زوهار، عين رئيسا للجنة المنظمة.

"صحيح يوجد فريق تفاوض"، لكن، يقول بتسلئيل سموتريتش "المفاوضات متوقفة، ونحن نرفض أي فكرة للتعاون مع الموحدة لتشكيل حكومة"، مشير إلى أنه تم إجراء استطلاع بين مصوتي اليمين بشأن سيناريو تشكيل حكومة من هذا القبيل.

وسئل المشاركون عما إذا كانوا يفضلون تشكيل حكومة بدعم من حزب منصور عباس أو التوجه إلى انتخابات خامسة، حيث أجاب أكثر من 50% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم يفضلون حكومة كهذه إذا حال تشكيلها دون إجراء انتخابات خامسة.

وفي ظل هذه المستجدات، يحاول الليكود ممارسة الضغوطات على ساعر عبر التوجه إليه، حيث أجروا معه محادثات شخصية معه لمعرفة رأيه في انضمام حزبه إلى حكومة برئاسة نتنياهو ، شريطة أن يتم تشريع قانون من شأنه أن يحد من ولاية رئيس الحكومة.

وفقا لأعضاء مركز الليكود أنفسهم، أعرب ساعر عن شكوكه بشأن استعداد نتنياهو للنظر في تقييد فترة ولايته. وتقول مصادر في الليكود "طالما لا يوجد دليل على استعداد نتنياهو للحديث عن هذا القانون، فلا فائدة من المحاولة والضغط على ساعر لمنحه فرصة".