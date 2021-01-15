اعتقال مشتبهين بجريمة قتل شاب من يركا

مددت المحكمة أمس، الخميس، اعتقال مشتبهين من الضفة لمدة 11 يوما بالضلوع في جريمة قتل الشاب فارس خطار (25 عاما) من قرية يركا.

واعتقلت الشرطة مشتبها ثالثا بالضلوع في الجريمة؛ ومن المزمع أن تنظر المحكمة اليوم بطلب تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيق.

ومما يذكر أنه جرى العثور على جثة الضحية فارس خطار يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في بئر قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وعُثر على الجثة داخل بئر يقع بين بلدتي بلعا وإكتابا شرق طولكرم وعليها علامات عنف شديدة؛ وبحسب التحريات والمعلومات المتوفرة فقد قام مجهولون بضربه وتعذيبه وربطه ومن ثم ألقوا بجثته إلى داخل البئر.