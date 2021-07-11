صناديق المرضى تتيح التطعيمات الإثنين والصحة تنصح بإعطائها لمن دون 12 عاما

توفي شخص إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليكون بذلك الوفاة السادسة، منذ بداية الشهر الجاري في إسرائيل، فيما أُصيب 248 آخرون بالفيروس، منذ منتصف الليلة الماضية، وحتّى الثامنة من مساء اليوم الأحد، بحسب ما أظهرته معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية التي أوصت بتلقيح الأطفال دون سنّ الثانية عشرة في حالات استثنائيّة.

وتوفي مصاب بالفيروس، اليوم الأحد، ليصل عدد الوفيات منذ بداية الشهر الجاري إلى 6، ولتصل حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 6438 شخصا، منذ بداية تفشي الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن 78 مصابا بكورونا يخضعون للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 47 في حالة حرجة.

وجاءت الإصابات الجديدة بعد إجراء 28 ألفا و500 فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس، بمعدّل بلغ 0.9%.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فقد وصل 12 مريضا في حالة حرجة إلى المستشفيات اليوم الأحد فقط، بعد وصول خمسة مرضى بحالة مماثلة، أمس السبت، كما وصل عدد مماثل يوم الجمعة.

تطعيمات كورونا تعود لصناديق المرضى (أرشيفية - أ ب)

وشُخِّصت 770 إصابة جديدة بالفيروس، خلال نهاية الأسبوع في البلاد، إذ سجلت 531 إصابة يوم الجمعة الماضي، بينما في يوم السبت شخصت 244 إصابة، لتتخطى الإصابات النشطة أكثر من 4 آلاف إصابة غالبيتها إصابات بالطفرة الهندية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، اليوم.

وفي ظل تفشي الفيروس، كثفت وزارة الصحة من إجراء فحوصات كورونا خلال نهاية الأسبوع، إذ تم يوم الجمعة الماضي، أخذ 78 ألف عينة مخبرية للكشف عن كورونا، وأظهرت النتائج أن 0.5% منها موجبة، بينما يوم السبت، تم أخذ 39 ألف عينة مخبرية، أظهرت النتائج أن 0.5% منها موجبة.

في السياق، صوّت أعضاء طاقم العلاج الوبائي بوزارة الصحة، مساء اليوم، لصالح تطعيم الأطفال دون سن الثانية عشرة في حالات استثنائية، تشمل أن يكونوا مصابين بأمراض سابقة، تفاقم إصابتهم بالفيروس، خطورتها.

كما صوّت الطاقم لصالح تطعيم المسنين الذين يمكثون في دور رعاية المسنين، بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحروونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ "واينت".

وأعلن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أن إسرائيل اتفقت، أمس، مع شركة "فايزر" على تبكير وصول شحنة اللقاحات المقبلة ضد فيروس كورونا إلى الأول من آب/ أغسطس المقبل.

وعقب ذلك، صدرت تعليمات لصناديق المرضى بفتح الأدوار والتسجيل أمام الذين يريدون تلقي التطعيم.

كما أعلن وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، أنه سيبدأ اليوم منح جرعة التطعيم الثالثة للأشخاص الذي زرعت أعضاء في أجسادهم. إلا أن مسؤولا في صندوق المرضى قال إنه "لا يوجد أي احتمال أن نبدأ اليوم بمنح هذه الجرعة. فهذا يستدعي استعدادا محوسبا قبل إعطاء جرعة التطعيم الثالثة. ويبدو أن الوزير جرى نحو وسائل الإعلام قبل أن نعلم التفاصيل".