السلطات تجبر مواطنا على هدم منزله في كفر قاسم

اضطر أحد المواطنين في مدينة كفر قاسم إلى هدم منزله قيد الإنشاء بشكل ذاتي، صباح اليوم الإثنين، وذلك بعدما أجبرته السلطات الإسرائيلية على تنفيذ أمر الهدم تفاديا للغرامات المالية الباهظة، والتي هددت بفرضها عليه.

والحديث يدور عن منزل في طور البناء بكفر قاسم، وأصدرت السلطات أمر هدم ضده بحجة عدم الترخيص.

وأفاد شهود عيان أن صاحب المنزل أقدم على هدم منزله بشكل ذاتي تفاديا للغرامات الباهظة التي تفرضها السلطات عليه إذا ما هدمت آلياتها وجرافاتها المنزل.

وبدا الحزن والحسرة على وجه صاحب المنزل الذي أجبرته السلطات على هدم منزله الذي كلفه مبالغ باهظة جدا لتشييده، ونظر إلى السماء رافعا يديه وداعيا بمعاقبة الظالمين.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

هذا، واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل أشهر، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.