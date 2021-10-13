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هدم منزل في قلنسوة

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 11:23

هدم منزل في قلنسوة
من مكان الهدم في قلنسوة، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

داهمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية مدينة قلنسوة وهدمت منزلا تعود ملكيته لعائلة قشقوش وسط حماية قوات من الشرطة، صباح اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن عملية الهدم طالت منزلا قيد الإنشاء ومكون من طابقين بحجة البناء دون ترخيص؛ وسط تواجد معزز لعناصر الشرطة الذين منعوا المواطنين وأصحاب المنزل من الوصول إلى المكان.

وفي سياق عمليات الهدم في المجتمع العربي، شهدت كفر قاسم في اليومين الماضيين هدم منزل وجدار وأرضية مبنى بحجة البناء دون تراخيص.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

هذا، واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل أشهر، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

بودكاست عرب 48

#هدم المنازل
#قلنسوة
#كفر قاسم
#سياسة الهدم

هدم منزل في قلنسوة

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