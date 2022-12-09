مصر تحذّر من "تدهور الأوضاع" في الضفّة وتدعو لتحرّك دوليّ

حذرت مصر، اليوم الجمعة، من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية لتحرك المجتمع الدولي والدول الكبرى نحو تهدئة.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، غداة تشييع جثامين 3 شهداء في جنين، أُعدموا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصعيدا ملحوظا في التوتر على خلفية اشتباكات متجددة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.

وأفادت الخارجية المصرية في بيانها، بأن "مصر تعرب عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها استشهاد 3 فلسطينيين بمدينة جنين فجر الخميس".

وأضافت أن "العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة، حيث تجاوز 200 شهيد".

واعتبرت أن ذلك "ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء".

ودعت "المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامي خطاب التصعيد، أو التشدّد المؤدي إلى العنف".

وحذرت من "التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالي على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام (المتوقفة منذ 2014)".

وأمس الخميس، جددت فصائل فلسطينية، منها حركتا "حماس" و"فتح" تمسكها بالمقاومة الشعبية الشاملة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، بمناسبة الذكرى الـ35 لانتفاضة الحجارة.