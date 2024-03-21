9 شهداء في الضفة خلال ساعات: ارتفاع الحصيلة في مخيم نور شمس إلى 4 وشهيد خامس في مخيم الأمعري

ذكرت وزارة الصحة الفلسطيتية، أنه "تم استلام شهيد رابع من مخيم نور شمس، إثر إصابته بالرصاص الحي". وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم، صباح اليوم، بعدد عملية عسكرية استمرّت لساعات.

ارتفع عدد الشهداء في مخيم نور شمس بطولكرم، صباح اليوم الخميس، إلى 4، فيما استشهد شاب متأثرا بإصابته في مخيم الأمعري، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة غلى 9 خلال ساعات فقط.

واستشهد ثلاثة شبان وأصيب رابع بجراح خطيرة، مساء أمس الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف مركبة على أطراف مخيم جنين؛ كما استشهد شابان بقصف نفذته طائرة إسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم، قبيل انتصاف ليلة الأربعاء - الخميس؛ ليستشهد شابان آخران في المخيّم بعد ذلك.

والشهداء الأربعة في مخيم نور شمس في طولكرم هم: الشهيد محمد جبعاوي، و‏الشهيد عبد الله القيسي، و‏الشهيد نضال أبو عبيد، و‏الشهيد إياد كانوح.

شهداء طولكرم

كما استُشهد المسنّ سامح محمد عبد الراعي زيتون (63 عاما) من مدينة الخليل، صباح اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من مستوطنة "إليعازر"، جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة.

بعيد استشهاد شاب في مخيم نور شمس (Getty Images)

وذكرت وزارة الصحة الفلسطيتية، أنه "تم استلام شهيد رابع من مخيم نور شمس، إثر إصابته بالرصاص الحي". وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم، صباح اليوم، بعدد عملية عسكرية استمرّت لساعات.

وفي بيان آخر، أكّدت جمعية الهلال الأحمر أن "الحصيلة النهائية لاقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم، أربعة شهداء، شهيدان جراء القصف، وشهيدان بالرصاص الحي، وإصابة شظايا قصف في الوجه".

آليات عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها #طولكرم في وقت متأخر من مساء الأربعاء. pic.twitter.com/ER2VIBxioq — موقع عرب 48 (@arab48website) March 20, 2024

واستُشهد شاب متأثرا بإصابته، وأُصيب آخران، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري، ومدينة البيرة.

وقالت مصادر محلية إن الشاب محمد عبد الكريم زياد صالحية (18 عاما) من مخيم الأمعري استُشهد صباح اليوم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس، بمخيم الأمعري.

الشهيد محمد عبد الكريم زياد صالحية (18 عاما)

وأضافت المصادر ذاتها، أن شخصين آخرين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي أم الشرايط في البيرة، أحدهما في الفخذ، والآخر في الخاصرة، ووُصفت إصابتهما بالمستقرة.

وقال مصدر طبي في مجمع فلسطين الطبي، إن "مواطنا استشهد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس".

وأوضح المصدر أن طواقم الطبية تعاملت أيضا مع إصابتين وصفت بـ"المستقرة"، بحسب ما نقلت عنه "الأناضول".

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام أحياء شطح مرحبا وكفر عقب قرب رام الله، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي.

وذكر الشهود أن الشهيد هو محمد القطري من سكان مخيم الأمعري للاجئين في رام الله.

(Getty Images)

وباستشهاد القطري يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7تشرؤين الأول/ أكتوبر إلى 446 بحسب مصادر رسمية.