100 اعتقال في أريحا منذ مطلع العام بينهم 10 أطفال

قال نادي الأسير إن غالبية من تم اعتقالهم تعرضوا لعمليات تنكيل، وتهديد، وتعذيب، والتي طالت عائلاتهم، عدا عن عمليات الاقتحام المتكررة لمنازل المواطنين، واستخدام كافة أنواع الأسلحة.

صرح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، أنّ 100 حالة اعتقال سُجلت في محافظة أريحا منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، تركزت في مخيم عقبة جبر، الذي يشهد مواجهة متصاعدة مع الاحتلال، وكان من بين المعتقلين عشرة أطفال.

وأشار نادي الأسير في بيان مقتضب إلى أن 83 من بينهم ما زالوا رهن الاعتقال، وبعضهم رهن التّحقيق حتّى اليوم، كما أن عددا منهم أُصدر بحقّهم أوامر منع للالتقاء بمحام.

وكان من بين المعتقلين أقرباء لشهداء من الدرجة الأولى، من بينهم المعتقل الإداريّ وائل عوضات (51 عامًا)، وهو والد الشهيدين رأفت وإبراهيم، ووالد الأسير عبد الحافظ عوضات.

وأضاف أنّ سلطات الاحتلال حوّلت 15 منهم إلى الاعتقال الإداريّ، من بينهم وائل عوضات.

وأوضح أنّ غالبية من تم اعتقالهم تعرضوا لعمليات تنكيل، وتهديد، وتعذيب، والتي طالت عائلاتهم، عدا عن عمليات الاقتحام المتكررة لمنازل المواطنين، واستخدام كافة أنواع الأسلحة.

وختم نادي الأسير بالقول إنّه من خلال الشّهادات والمتابعة فإن سياسة العقاب الجماعي كانت أبرز السّياسات التي تعمّدت سلطات الاحتلال استخدامها بحقّ المواطنين في أريحا، وتحديدًا في مخيم عقبة جبر الذي تعرض لأكثر من عدوان منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.