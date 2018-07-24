حالة الطقس: موجة حر شديدة تمتد حتى الجمعة

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة موجة حر شديدة والتي تمتد حتى يوم الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل متدرج ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة يوم الأربعاء من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة إثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

اليوم الثلاثاء، بداية موجة الحر، إذ يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الاغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الخميس تتواصل موجة الحر، إذ لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.