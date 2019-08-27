عن الوالدية مع أيمن نحاس

ميش غادرين....

ميش ملحقين....

ميش مسيطرين...

- وقفوا شوي

لوين رايحين؟؟

- تنفسوا الصعداء

حولوا والديتكم لهدية وميش لعقاب

المطلوب اليوم والدية مبنية على:

- التفاهم

- الاحترام المتبادل

- النقاش

- القنوات المفتوحة

- بكثير من المحبة والصدق والحدود والتشجيع والليونة والإصرار والحزم

- معرفة كل واحد لحقوقه ولواجباته كمان

بالوالدية السليمة منستغني عن كلمة " ميش" ومنحولها لـ:

غادرين، ملحقين، مسيطرين، وفرحانين كمان.

في موقع والدية برعاية موقع عرب 48 منطرح كل المواضيع اللي بتتعلق بوالدية سليمة.

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شكرا للفنان أيمن نحاس على إبداعه