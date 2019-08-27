عن الوالدية مع أيمن نحاس

ميش غادرين....
ميش ملحقين....
ميش مسيطرين...
- وقفوا شوي
لوين رايحين؟؟
- تنفسوا الصعداء
حولوا والديتكم لهدية وميش لعقاب
المطلوب اليوم والدية مبنية على:
- التفاهم
- الاحترام المتبادل
- النقاش
- القنوات المفتوحة
- بكثير من المحبة والصدق والحدود والتشجيع والليونة والإصرار والحزم
- معرفة كل واحد لحقوقه ولواجباته كمان
بالوالدية السليمة منستغني عن كلمة " ميش" ومنحولها لـ:
غادرين، ملحقين، مسيطرين، وفرحانين كمان.
في موقع والدية برعاية موقع عرب 48 منطرح كل المواضيع اللي بتتعلق بوالدية سليمة.
زوروا موقعنا
شكرا للفنان أيمن نحاس على إبداعه