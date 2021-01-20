التطعيم ضد الكورونا للحوامل جاء متأخرا

_ تطعيم النساء الحوامل لفيروس الكورونا جاء بعد تطعيم ملايين النساء في العالم

- الكورونا يشكل خطرا على النساء الحوامل.

- التطعيم للحوامل لا يؤثر على الجنين

- لم يولد بعد طفل لأم تطعمت للكورونا

عن موضوع التطعيمات لدى الحوامل أجرينا لقاء مع الدكتور إياد جهشان مدير قسم النساء والتوليد في المستشفى الفرنسي في الناصرة

الدكتور إياد جهشان

مدير قسم النساء والتوليد

المستشفى الفرنسي في الناصرة

كيف خرج القرار بشكل فجائي لتطعيم الحوامل ولم يعرف من قبل؟

في بداية تعليمات التطعيمات لفيروس الكورونا جاء، بأن الحوامل والنساء اللواتي ينوين الحمل من المفضل عدم تطعيمهن، لأن التطعيم في البداية لم يكن معروفا ولم تكن هنالك أبحاث بعد حول ذلك، فالنساء الحوامل هن من المجموعة التي لا تدخل في مجال البحث والتجربة، ولكن في العالم كله تطعمن للآن ملايين النساء ضد فيروس الكورونا.

لقد وجد الباحثون أن التطعيم هو لا يؤثر على الحمل والحوامل ولا ينتقل للجنين ولا يؤثر عليه، وهنالك نسبة تزايد في عدد النساء الحوامل اللواتي مرضن بالكورونا والفيروس لديهن ممكن أن يؤدي لحالتين:

1- ولادة مبكرة

2- جلطات في الأوردة ويشكل خطرا على حياة المرأة الحامل.

وبما أن التطعيم لا يضر المرأة الحامل مثلما لا يضر الآخرين، فنقرر إعطاء الإمكانية للحوامل للتطعيم وللوقاية من هذين العاملين.

لم يعرف بعد أثر التطعيم الحقيقي على الأجنة، ولم تحدث بعد عملية ولادة لامرأة حصلت على التطعيم، فالمرأة تخاف على جنينها لأن الثمن ممكن أن يشكل خطرا ليس عليها فقط، ما رأيك في ذلك؟

هذا التطعيم مختلف عن باقي التطعيمات الأخرى

بماذا؟

- الفيروس نفسه ميت ويجرى التطعيم به

- الفيروس يُضعَف ويعطى كتطعيم.

ولكن هذا التطعيم هو عبارة عن مادة كيماوية، هي سلاسل من M RNA، لا يدخل على نواة الخلية ولا تعمل أي تأثير.

مهم أن نعلم:

- الفيروس لا ينتقل للجنين. كل المواليد الجدد الذين حملوا الكورونا لم يكن من الأم بل أخذوه من البيئة بعد الولادة

أو أن الأم عدته بعد الولادة.

- الكورونا لا تنتقل عن طريق الحليب، كما هو معتقد.

ومن هذا المنطلق نشجع التطعيم للنساء الحوامل، ولكن يجب أن تعرف كل من تأخذ التطعيم أنه لم يجر بعد معرفة تأثيره الحقيقي، فالتطعيم طبعا ضروري ولكن على مسؤوليتها.فمعظم التجارب التي جرت في العالم على أناس لمعرفة ودراسة الفيروس لم يكن من بينها نساء حوامل.

هل التطعيم هو لكل امرأة حامل؟

يوجد تأكيد وتشديد للنساء الحوامل اللواتي يتعرضن للعمل مع جمهور واسع مثل ممرضات طبيبات وغيرها، ولكن كل امرأة تستطيع ذلك لا يضر ولا ينتقل للجنين.

ما نسبة النساء الحوامل اللواتي أصبن في الكورونا في المستشفى عندكم؟

نسبة النساء الحوامل اللواتي أصبن وتم توليدهن في المستشفى ليس كبيرا، حوالي 15 مريضة في كل فترة الكورونا التي مرت.

هل تكون الولادة عادية أم صعبة؟

هي عادية مثل باقي الولادات ولكن مع صعوبة في تحضير طاقم مقلص وخاص ومجهز خصيصا لذلك، مع الحرص لنسبة تعقيم عالية من أجل الطاقم والأم والجنين.

أجرت اللقاء: سوسن غطاس موقع والدية برعاية عرب 48