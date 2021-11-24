النقب: إصابة خطيرة جرّاء إطلاق نار في شقيب السلام

أُصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في شقيب السلام بالنقب، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أن الشاب نُقل إلى عيادة في البلدة، بعيْد إصابته، وتمّ نقله من هناك إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.

وذكر الطاقم الطبيّ الذي قام بنقل الشاب للمشفى، أن المصاب كان "يرقد في غرفة العلاج (في العيادة بالبلدة) وهو واعٍ ويعاني من إصابات في جسده".

وأضاف: "قدّمنا ​​له العلاج الطبيّ على الفور، ونقلناه في سيارة إسعاف مخصّصة للعناية المركزة إلى المشفى فيما كانت حالته خطيرة".

ولم تعلن الشرطة عن اعتقال أيّ مشتبه بهم.

وفي وقت سابق اليوم، نفّذت الشرطة حملة كبيرة بمشاركة 1200 شرطي وجندي وعناصر من الوحدات الخاصة، في مناطق النقب وبخاصة العربية منها وبئر السبع، بحثا عن السلاح والمخدرات، وجرى اعتقال 41 مشتبها بالتجارة وحيازة السلاح، كما تم العثور على كمية كبيرة من السلاح والذخيرة والمخدرات ودفيئات القنّب، وتم تسجيل 70 مخالفة مرورية، وفقا للشرطة.