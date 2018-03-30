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انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 14:56

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد
مسيرة يوم الأرض في سخنين، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / عمر دلاشة
تحرير : قاسم بكري

انطلقت مسيرة حاشدة من شارع الشهداء في مدينة سخنين بعد ظهر اليوم الجمعة، إحياء للذكرى 42 يوم الأرض الخالد، وتلبية لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في أراضي 48.

وجابت المسيرة شوارع المدينة لتلتحم مع مسيرتين انطلقتا من بلدتي عرابة ودير حنا في منطقة البطوف ثم لتلتحم مع المسيرة المركزية الكبرى في مدينة عرابة. وشارك في المسيرة قيادات وناشطون سياسيون واجتماعيون والعديد من المواطنين العرب. 

وخرجت المسيرات من بلدات مثلث يوم الأرض بعد زيارة أضرحة الشهداء، وانطلقت سيرا على الأقدام باتجاه عرابة، فيما خرجت مسيرة من عرابة والتحمت المسيرات وتوجه المتظاهرون إلى المهرجان المركزي في عرابة.

ولبى الفلسطينيون من الجليل والمثلث والنقب والساحل نداء لجنة المتابعة العليا لينضموا إلى الفلسطينيين في منطقة البطوف في المهرجان الذي جاء ليكرس الحق الفلسطيني في الأراضي العربية، والتأكيد على عدم الرضوخ لمخطط الحكومة الإسرائيلية باقتلاع بمصادرة ونهب ما تبقى من أراض عربية واقتلاع وتهجير قرى مثل عتير وأم الحيران والعراقيب وراس جرابا وتهجير أهلها.

وتأتي الذكرى الـ42 ليوم الأرض إحياء لذكرى الشهداء الستة الذين سقطوا فيه برصاص الشرطة الإسرائيلية، وهم: خير ياسين من عرابة، الذي كان أول من سقط من شهداء يوم الأرض، عشية الإضراب أي في التاسع والعشرين من آذار/ مارس 1976، وخضر خلايلة وخديجة شواهنة ورجا أبو ريا، من سخنين، ومحسن طه من قرية كفر كنا، ورأفت زهيري من مخيم نور شمس الذي استشهد في المظاهرة التي شارك فيها يومها في الطيبة بالمثلث.

مواد الملف
كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري

الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري

كفر كنا: شقيق الشهيد محسن طه يستذكر اللحظات القاسية

كفر كنا: شقيق الشهيد محسن طه يستذكر اللحظات القاسية

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يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض الخالد... ماذا يعني؟

يوم الأرض الخالد... ماذا يعني؟

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة

أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة

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يوم الأرض: سيرة الحدث

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#يوم الأرض
#سخنين
#عرابة
#دير حنا

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

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