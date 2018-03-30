  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 14:36

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض
زيارة أضرحة الشهداء في ذكرى يوم الأرض بكفر كنا، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / أريج حكروش
تحرير : قاسم بكري

تخليدًا لذكرى الشهداء الأبرار وشهيد يوم الأرض ابن كفر كنا، محسن طه، نظمت اللجنة الشعبية بالتعاون مع إدارة مجلس محلي كفر كنا، بعد ظهر اليوم، الجمعة، زيارة لأضرحة الشهداء بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض الخالد.

ووضع المشاركون أكاليل الزهور على أضرحة شهداء كفر كنا محسن طه وخير الدين حمدان ومحمود خطيب الذين قضوا برصاص الشرطة الإسرائيلية. وقرأ الحاضرون سورة الفاتحة على أرواحهم، كما أقام قدس الأب سيمون خوري الصلاة تخليدا أرواح الشهداء.

هذا، وتزامنت الزيارة مع عدد من الأنشطة التي نظمت منذ صباح اليوم، في مختلف البلدات العربية، وختامها في المسيرات القطرية في مدينة عرابة المقررة بعد عصر اليوم، الجمعة، إحياء للذكرى 42 ليوم الأرض الخالد.

مواد الملف
انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري

الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري

كفر كنا: شقيق الشهيد محسن طه يستذكر اللحظات القاسية

كفر كنا: شقيق الشهيد محسن طه يستذكر اللحظات القاسية

يوم الأرض ... الواقع والتحديات

يوم الأرض ... الواقع والتحديات

يوم الأرض والعودة

يوم الأرض والعودة

مسيرة العودة الفلسطينية بين السلاح والمقاومة الشعبية المدنية

مسيرة العودة الفلسطينية بين السلاح والمقاومة الشعبية المدنية

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض الخالد... ماذا يعني؟

يوم الأرض الخالد... ماذا يعني؟

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة

أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة

عوائل شهداء يوم الأرض: شعبنا بخير والشهداء يستحقون أكثر

عوائل شهداء يوم الأرض: شعبنا بخير والشهداء يستحقون أكثر

أم الفحم: دعوة الطلاب وأهاليهم للمشاركة في مسيرة الروحة

أم الفحم: دعوة الطلاب وأهاليهم للمشاركة في مسيرة الروحة

فيلم يوم الأرض 2018: معطيات صارخة حول التمييز

فيلم يوم الأرض 2018: معطيات صارخة حول التمييز

شباب يوم الأرض: النضال الموحد هو السبيل لتحقيق مطالبنا

شباب يوم الأرض: النضال الموحد هو السبيل لتحقيق مطالبنا

شهادات يوم الأرض:

شهادات يوم الأرض: "جمعونا بالسيارة ورموا علينا قنابل غاز"

يوم الأرض بين الطقوس ومعنى الذاكرة..

يوم الأرض بين الطقوس ومعنى الذاكرة..

حقوق المواطن: ما الذي تغير في الذكرى 42 ليوم الأرض؟

حقوق المواطن: ما الذي تغير في الذكرى 42 ليوم الأرض؟

جديدة المكر: ندوة سياسية عشية ذكرى يوم الأرض

جديدة المكر: ندوة سياسية عشية ذكرى يوم الأرض

"المتابعة" تدعو للمشاركة في نشاطات يوم الأرض الخالد

التجمع: مسؤوليّتنا إعادة الروح النضالية ليوم الأرض

التجمع: مسؤوليّتنا إعادة الروح النضالية ليوم الأرض

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

وادي عارة: مسيرة الروحة يوم السبت المقبل

وادي عارة: مسيرة الروحة يوم السبت المقبل

التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

يوم الأرض: سيرة الحدث

يوم الأرض: سيرة الحدث


#يوم الأرض
#كفر كنا
#الشهيد محسن طه

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد
انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

2018-03-30

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي
النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

2018-03-30

الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري
الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري

2018-03-30

الأكثر قراءة

مشروع لتهويد خط الأفق كي لا يبقى إسلاميا مسيحيا

مشروع لتهويد خط الأفق كي لا يبقى إسلاميا مسيحيا

2018-03-29
حالة الطقس: انخفاض في درجات حرارة وأمطار محلية

حالة الطقس: انخفاض في درجات حرارة وأمطار محلية

2018-03-29
سكان غلاف غزة يغادرون منازلهم قبل مسيرة العودة الكبرى

سكان غلاف غزة يغادرون منازلهم قبل مسيرة العودة الكبرى

2018-03-29
أسباب القلق الإسرائيلي من مسيرة العودة الكبرى

أسباب القلق الإسرائيلي من مسيرة العودة الكبرى

2018-03-29
وريث نتنياهو المحتمل ساعار: الدولة الفلسطينية تخلق مشكلة ديمغرافية

وريث نتنياهو المحتمل ساعار: الدولة الفلسطينية تخلق مشكلة ديمغرافية

2018-03-29