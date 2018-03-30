كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

تخليدًا لذكرى الشهداء الأبرار وشهيد يوم الأرض ابن كفر كنا، محسن طه، نظمت اللجنة الشعبية بالتعاون مع إدارة مجلس محلي كفر كنا، بعد ظهر اليوم، الجمعة، زيارة لأضرحة الشهداء بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض الخالد.

ووضع المشاركون أكاليل الزهور على أضرحة شهداء كفر كنا محسن طه وخير الدين حمدان ومحمود خطيب الذين قضوا برصاص الشرطة الإسرائيلية. وقرأ الحاضرون سورة الفاتحة على أرواحهم، كما أقام قدس الأب سيمون خوري الصلاة تخليدا أرواح الشهداء.

هذا، وتزامنت الزيارة مع عدد من الأنشطة التي نظمت منذ صباح اليوم، في مختلف البلدات العربية، وختامها في المسيرات القطرية في مدينة عرابة المقررة بعد عصر اليوم، الجمعة، إحياء للذكرى 42 ليوم الأرض الخالد.