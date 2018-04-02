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استشهاد شاب متأثرا بجراحه خلال قمع مسيرة العودة

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 10:44

استشهاد شاب متأثرا بجراحه خلال قمع مسيرة العودة
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

استشهد الشاب فارس الرقب (29) عاما، صباح اليوم الإثنين، متأثرا بجروحه التي أصيب بها يوم الجمعة الماضي، بالمواجهات مع جيش الاحتلال شرق خانيونس خلال مسيرة العودة الكبرى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الرقب متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة الماضية بعيار ناري في البطن شرق خانيونس.

واستشهد الشاب الرقب الذي كان يرقد في مستشفى "غزة الأوروبي" بخانيونس جنوب القطاع، حيث كان يعالج من جراحه حرجة جراء تعرضه لرصاص قناص إسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية شرق خانيونس.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا بمهاجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة منذ يوم الجمعة الماضي إلى 17 إضافة لإصابة نحو 1700 آخرين، العشرات منهم جراحه خطيرة جراء تعمد الاحتلال إعدام المتظاهرين، أو إصابتهم بإعاقة دائمة.

 

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#مسيرة العودة
#شهداء
#قطاع غزة
#الاحتلال

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