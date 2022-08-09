الاحتلال يصعّد اعتداءاته في الضفة: 4 شهداء وعشرات الجرحى

صعّد الاحتلال الإسرائيليّ، الثلاثاء، اعتداءاته في الضفة الغربية والقدس المحتلّتين، وذلك بعد يومين فقط من وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه بوساطة مصرية بين سلطات الاحتلال وحركة "الجهاد الإسلامي"، الأحد الماضي، والذي جاء بعد عدوان على قطاع غزة المحاصَر، استمرّ لثلاثة أيّام، مسفِرا عن إصابة واستشهاد العشرات.

واستشهد في الضفة الغربية، 4 أشخاص، استشهد 3 منهم في نابلس، جرّاء إصابتهم برصاص جيش الاحتلال فجر الثلاثاء، وذلك خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة، فيما استشهد فتى برصاص الاحتلال في الخليل. كما أُصيب العشرات بجراح متفاوتة الخطورة، بينها إصابات خطيرة، بسبب الإصابة بالرصاص الحيّ.

خلال تشييع جثامين شهداء نابلس (Getty Images)

وفي نابلس، استشهد الشاب إبراهيم النابلسي ورفيقيه إسلام صبوح، والفتى إبراهيم طه، وأُصيب العشرات خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة، فيما استشهد الفتى مؤمن ياسين جابر (17 عامًا) وهو من الخليل، وأصيب عشرات الشبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت، إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرات غضب انطلقت تنديدا بالعدوان على نابلس.

شهداء نابلس, من اليمين؛ إسلام صبوح، وإبراهيم النابلسي، والفتى حسين طه

هذا، وقد شيّعت جماهير غفيرة، مساء الثلاثاء، جثمان الفتى جابر. وانطلق موكب التشييع من مسجد الحسين وسط الخليل، بعد أن ألقى ذوو الشهيد نظرة الوداع على جثمانه.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد جابر على الأكتاف وقد لُفَّ بالعلم الفلسطيني، وسط ترديد الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وصولا إلى مقبرة الشهداء في حارة الشيخ بالمدينة، حيث ووري الثرى.

الشهيد الفتى مؤمن ياسين جابر

وأصيب طفل، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العين خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل.

وأفادت وزارة الصحة في بيان، بأن طفلا يبلغ من العمر 15 عامًا أصيب برصاصة مطاطية في العين اليسرى أدت إلى تهتُّك في الشبكية.

تواصل الاشتباك المسلح في نابلس بين المقاومين وقوات الاحتلال pic.twitter.com/aDOdXIhJMn — موقع عرب 48 (@arab48website) August 9, 2022

وأشارت مصادر محلية إلى أن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية عقب تشييع جثمان الشهيد الفتى جابر، مضيفة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة.

خلال تشييع جثمان الشهيد الفتى جابر (Getty Images)

واندلعت، مساء الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وتركّزت المواجهات في منطقة "التل" ومفترق المدارس، وقد أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت، كما أغلقت قوات الاحتلال المفترق ومنعت المركبات من العبور من وإلى بيت لحم.

وأصيب شاب من بلدة بيت أمر، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب مسيرة منددة بجرائم الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات مماثلة في مخيم العروب المجاور أسفرت عن إصابات بالاختناق.

خلال اعتقال فتى في الخليل (Getty Images)

وقال الناشط محمد عوض، إن مسيرة انطلقت من أمام مسجد بيت أمر الكبير، وصولا إلى منطقة عصيده المحاذية للشارع الالتفافي، رفع المشاركون خلالها صور الشهداء واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال التي كان آخرها اغتيال شهداء نابلس والخليل.

وقامت قوات الاحتلال المتمركزة بالبرج العسكري المقام على مدخل البلدة، بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الدخانية والصوتية صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة مطاطية في وجهه، فيما أصيب آخرون بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات في مخيم العروب، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال بوابة المخيم، وعززت من تواجدها في المنطقة.

خلال المواجهات في الخليل (Getty Images)

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، شابين شمال بيت لحم.

وأصيب العشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في قريتي حوسان وتقوع بمحافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محليّة بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، بشكل كثيف خلال المواجهات في القريتين، ما أوقع عشرات الإصابات بالاختناق.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الغربي لبلدة تقوع.

وفي جنين، شاركت جماهير غفيرة في المدينة ومخيّمها، في وقفة ومسيرة دعت إليها فصائل العمل الوطني والإسلامي، تنديدًا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

(Getty Images)

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الكبير في مخيم جنين، باتجاه مدينة جنين، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم.

وحمل المشاركون العلم الفلسطيني وصور شهداء نابلس، وطالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا ووقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال عليه.

القدس المحتلّة

وأصيب شاب، مساء الثلاثاء، في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة واعتقلت ثلاثة شبان وسط اندلاع مواجهات.

وتصدّى الشبان للاقتحام واندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة البطن.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز، ورشت المياه العادمة باتجاه منازل المواطنين بالبلدة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان خلال مواجهات قرب مستشفى المقاصد بالطور وهم: أيهم مفرّح، وعدي ويزن أبو جمعة.

وأصيب عدد من الأشخاص، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من الأشخاص.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان والمنازل، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وبلدة صور باهر شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي، وفرضت مخالفات على مركبات المواطنين.