التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

*يؤكد: "يوم الأرض يجب أن يتحول من يوم إحياء ذكرى إلى يوم نضالي"

*"قضية الأرض والمسكن ما زالت القضيّة الأولى والأساسية في حياة فلسطينيي الداخل"

*"النقب يصارع كابوس الهدم والتهجير وهو معركتنا الأساسية القادمة"

يقيم التجمّع الوطني الديمقراطي عددًا من النشاطات القطريّة والمحليّة عشيّة الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، والتي باشرت انطلاقها منذ الأسبوع المنصرم، وستستمرّ حتى يوم الذكرى.

جاء ذلك في بيان أصدره الناطق الإعلامي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، المحامي طارق خطيب، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48" اليوم، الثلاثاء.

البعنة: أسبوع الأرض

وجاء في البيان أنه "انطلق أسبوع يوم الأرض في فرع البعنة يوم السبت الماضي، حيث عرض في نادي التجمع الذي غصّ بالحضور فيلم '30 آذار' لمخرجه نضال بدارنة. وكان اتحاد الشباب في الفرع قد أقام ورشة مفتوحة للشباب وطلاب المدارس حول يوم الأرض قبل عرض الفيلم.

وسيستمر برنامج الفرع خلال هذا الأسبوع، حيث ستجري زيارة ابن القرية الشاعر حنّا إبراهيم، ليقدّم شهادته الحيّة حول يوم الأرض الأوّل 30 آذار 1976، ويختتم أسبوع يوم الأرض في جولة إلى قرية الشجرة يوم السبت المقبل".

باقة الغربية: ندوة سياسية حول المسكن وقضايا التخطيط

وذكر بيان الناطق الإعلامي باسم التجمع أن "التجمع الوطني الديمقراطي في باقة الغربية عقد ندوة حول قضايا التخطيط والمسكن في المجتمع العربي، استضاف فيها المحامي قيس ناصر، المختصص في المجال، حيث قدّم مداخلة غنيّة حول الموضوع.

وتناول المحامي ناصر في مداخلته أمثلة ومعطيات عينية لقضايا الأرض وسياسات التخطيط التي تواجهها البلدات العربية، وإسقاطات المصادقة على قانون 'كمينيتس' الخاص بمخالفات التنظيم والبناء وأوامر الهدم".

عكا: زيارة ميدانية للمكتب السياسي والكتلة البرلمانية والقيادة المناطقية

وذكر البيان أيضا أن "المكتب السياسي للتجمع قام برفقة الكتلة البرلمانية للتجمع بزيارة ميدانيّة لمدينة عكَا وأحيائها العربية، يوم الجمعة المنصرم، للاطّلاع على الأوضاع والقضايا المحليّة التي يواجهها السكّان العرب في عكا.

وتضمنّت الزيارة الاجتماع مع لجنة أمناء الوقف الإسلامي لجامع الجزار، وتفقد أحواله وبحث سبل المحافظة على أملاك الوقف أمام محاولة السلطات المتكررة للاستيلاء عليها، وعلى رأسها قضية خان العمدان.

كما شارك الوفد بجولة ميدانية لتفقد أحوال السوق والمحال التجارية فيه، ومدى استعدادات الباعة لاستقبال الموسم السياحي، بما فيها ليالي رمضان والأعياد. وظهر خلالها جليًّا حجم الإهمال الخدماتي لإدارة بلدية عكا، وعدم متابعتها لاحتياجات البلدة القديمة الأساسية من تنظيف وترميم وغيرها".

مركزيّة التجمع في أم الحيران

وأشار بيان خطيب إلى أن "اللجنة المركزية للتجمع عقدت، يوم السبت الماضي، دورتها الحالية في قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف بالنقب، والتي تواجه خطر الهدم والترحيل، حيث اطّلعت المركزيّة على آخر المستجدّات المتعلّقة بإخطارات الهدم الصادرة حديثًا.

وناقشت اللجنة المركزيّة الإشكالات والمسارات القانونية التي تم استنفاذها، وسبل التصدّي لمشروع اقتلاع الفلسطينيين من النقب مع أهالي القرية، والذي يواجه باقي القرى النقباوية مسلوبة الاعتراف، حيث ستشكّل قضيّة أم الحيران سابقة قضائية من الناحية العمليّة لترحيل ما يزيد عن الثلاثين ألف فلسطيني القاطنين في الزرنوق ووادي النعم وعتّير وغيرها من القرى التي وصلتها هي الأخرى حديثًا إخطارات بالهدم القريب.

وخلصت الجلسة إلى مجموعة من القرارات العينيّة بالتشاور مع الأهالي ومع مجموعة من المحامين من مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية، ممثلّة بالمحامية سهاد بشارة التي كانت قد مثّلت الأهالي خلال المسار القضائي، وعلى رأسها: دور الحراك الشبابي في النقب في مواجهة المشروع، إحياء يوم الأرض في أم الحيران والنقب، وأهميّة تصعيد النضال الشعبي وتحريك الأطر الفاعلة بما يشمل لجنة التوجيه في النقب".

جديدة المكر: ندوة سياسيّة حول الأرض والمسكن

وختم الناطق الإعلامي باسم التجمع الوطني الديمقراطي بالقول أن "فرع التجمع الوطني الديمقراطي في الجديدة المكر يعقد اليوم، الثلاثاء، ندوةً سياسيّة على شرف الذكرى الخالدة، يستقبل فيها النائب جمعة الزبارقة، والمحامي قيس ناصر، المتخصّص في قضايا الأرض والمسكن".