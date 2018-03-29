أم الفحم: دعوة الطلاب وأهاليهم للمشاركة في مسيرة الروحة

أهابت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في مدينة أم الفحم بالأهالي والطلاب أن يشاركوا بمسيرة الروحة يوم السبت المقبل.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة اليوم، الخميس، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48".

وأكد البيان أنه "عشيّة الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، تدعو لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في مدينة أم الفحم الأهالي والطلاب ورؤساء وأعضاء اللجان المدرسية للمشاركة يوم السبت القريب 31.3.2018 في مسيرة الروحة، والتي أقرتها ودعت إليها لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية ولجنة الدفاع عن أراضي الروحة، حيث سيتم التجمع السبت الساعة الثانية ظهرا في مدخل قرية معاوية".

وأكدت اللجنة المحلية لأولياء الأمور في أم الفحم أن "المشاركة في هذه المسيرة هي أفضل تعبير للانتماء لوطننا وأرضنا وارتباطنا بها، وتربية أبنائنا على حب الأرض، وهو درس عملي في فهم المدنيات على حقيقتها وليست تلك التي تريدها 'المعارف'، حيث تأتي هذه الدعوة استمرارا للدعوة التي أطلقتها اللجنة قبل أكثر من شهر لإدارات المدارس والهيئات التدريسية بتنظيم الجولات والنزهات المدرسية خلال الربيع إلى أراضي منطقة الروحة، التي تشهد خضارا مميزا في هذه الفترة، وكانت وبحمد الله الاستجابة طيبة ورائعة".