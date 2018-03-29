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فيلم يوم الأرض 2018: معطيات صارخة حول التمييز

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 13:29

فيلم يوم الأرض 2018: معطيات صارخة حول التمييز
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تضمن الفيلم الخاص الذي أصدرته "سيكوي، الجمعية لدعم المساواة للمواطنين العرب في البلاد"، عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد معطيات صارخة حول التمييز العميق ضد المواطنين العرب في أراضي 48 من قبل المؤسسات والسلطات الإسرائيلية، بكل ما يتعلق بالأرض والمسكن.

ويتضمن الفيلم ثلاث قصص من المثلث والجليل والنقب، تؤكد بأن قضية الأرض ما زالت ملحة وتنعكس على الحياة اليومية للمواطنين العرب في البلاد.

وقالت الجمعية إنه "انطلقنا لتوثيق روايات ثلاث عائلات عربية، والتي يمسّ انتهاك الحقّ في الأرض أكثر المواضع خصوصية لديها- البيت، العائلة والأطفال".

وأضافت أن "يوم الجمعة ستُحيي الجماهير العربية يوم الأرض. يوم الأرض هو ليس حدثًا تاريخيًا وحسب، بل واقع آنيّ ومؤلم. المصادرات الهائلة لأراضي القرى العربية التي تلتها احتجاجات يوم الأرض الأول عام 1976 ما زالت تؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، وما زالت سياسات المسّ بحقّوقهم في الأرض تمارّس وبقوّة".

وانتهى الفيلم بتسجيل المطلب أنه "بعد 70 عاما من التمييز في قضايا الأرض، آن الأوان للاعتراف بهذا الغبن والعمل على تصويبه".

وأما المشاركون في الفيلم فهم الناشطون: محمد حسين محاميد، ابن قرية معاوية التي تواجه إلى جانب قرى وادي عارة مخططا لمصادرة أراضي الروحة، وهدى أبو عبيد، ابنة النقب الذي يتصدى لأبشع مخططات التهجير والهدم وعائلة قاسم ورنا بكري من قرية البعنة، التي انتقلت كعائلات شابة كثيرة للعيش من قرى الشاغور إلى مدينة كرمئيل، التي أقيمت على أراضيها.

ويأتي هذا الفيلم موجها إلى الجمهورين، العربي واليهودي على حد سواء، لنقل الصورة الحقيقية للنضال من أجل الحق بالأرض والمسكن.

مواد الملف
شباب يوم الأرض: النضال الموحد هو السبيل لتحقيق مطالبنا

شباب يوم الأرض: النضال الموحد هو السبيل لتحقيق مطالبنا

شهادات يوم الأرض:

شهادات يوم الأرض: "جمعونا بالسيارة ورموا علينا قنابل غاز"

يوم الأرض بين الطقوس ومعنى الذاكرة..

يوم الأرض بين الطقوس ومعنى الذاكرة..

حقوق المواطن: ما الذي تغير في الذكرى 42 ليوم الأرض؟

حقوق المواطن: ما الذي تغير في الذكرى 42 ليوم الأرض؟

جديدة المكر: ندوة سياسية عشية ذكرى يوم الأرض

جديدة المكر: ندوة سياسية عشية ذكرى يوم الأرض

"المتابعة" تدعو للمشاركة في نشاطات يوم الأرض الخالد

التجمع: مسؤوليّتنا إعادة الروح النضالية ليوم الأرض

التجمع: مسؤوليّتنا إعادة الروح النضالية ليوم الأرض

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

وادي عارة: مسيرة الروحة يوم السبت المقبل

وادي عارة: مسيرة الروحة يوم السبت المقبل

التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

يوم الأرض: سيرة الحدث

يوم الأرض: سيرة الحدث


#يوم الأرض
#سيكوي
#الأرض والمسكن

من عرب 48

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