الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

*المسيرة المركزية في عرابة اليوم الجمعة تبدأ في الساعة الرابعة من مركز المدينة

*المسيرات المحلية في بلدات منطقة البطوف تبدأ عند الساعة الثالثة عصرا

*المهرجان المركزي في النقب في "رأس جرابا" بعد صلاة الجمعة

*المسيرة نحو أراضي الروحة غدا السبت تبدأ الساعة الثانية عصرا من قرية معاوية

يُحيي أبناء الشعب العربي الفلسطيني، اليوم الجمعة، الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد، إذ تنطلق المسيرة المركزية التقليدية ليوم الأرض، عند الساعة الرابعة بعد الظهر في مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل بعد أن تكون قد وصلت إليها مسيرة سخنين ودير حنا، لتلتحم المسيرات في مسيرة واحدة، نحو المهرجان الخطابي المركزي، على أن تسبقها مسيرة محلية في عرابة الساعة الثالثة بعد الظهر.

وسيسبق ذلك زيارة أضرحة شهداء يوم الأرض الستة، في الطيبة وكفر كنا وسخنين وعرابة.

وفي منطقة النقب، جنوبي البلاد، يُنظم بعد صلاة الجمعة مهرجان شعبي في قرية رأس جرابا المهددة بالترحيل، شرق ديمونا.

وفي منطقة وادي عارة يُنظم غدا السبت مهرجان مركزي في أراضي الروحة، ويكون الالتقاء في مدخل معاوية الساعة 14:00 ثم التوجه إلى الروحة.

كما ستعقد لجنة المتابعة بناء على طلب التجمّع الوطني الديمقراطي اجتماعها يوم الخميس المقبل 5.4.2018 في قرية أم الحيران المهددة بالاقتلاع وتهجير أهلها من قبل السلطات الإسرائيلية.

برنامج فعاليات اليوم في بلدات مثلث يوم الأرض، سخنين وعرابة ودير حنا

ووضعت اللجان الشعبية في بلدات مثلث يوم الأرض، سخنين وعرابة ودير حنا، برنامج فعاليات بالإضافة إلى المسيرة المركزية، ويشمل برنامج النشاطات في عرابة المشاركة في وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء في مقبرة الشهداء في سخنين الساعة 11 صباحا، ثم التوجه لوضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد خير ياسين في عرابة، أما المسيرة المحلية في عرابة فتنطلق الساعة الثالثة عصرا من أمام المسجد القديم وصولا إلى مدخل عرابة الغربي حيث الالتحام مع مسيرة سخنين.

وتبدأ في مدينة سخنين فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض الساعة التاسعة والنصف صباحا بزيارة ذوي الشهداء الأربعة، ثم وضع أكاليل الزهور على أضرحتهم الساعة 11 صباحا في مقبرة الشهداء، ثم التوجه إلى عرابة لوضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد خير ياسين، أما المسيرة المحلية في سخنين فتنطلق الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة من شارع الشهداء وتجوب شوارع المدينة، ثم تواصل مسيرها باتجاه عرابة لتلتحم مع مسيرة عرابة ومسيرة دير حنا وصولا إلى السوق البلدي في عرابة حيث المهرجان الخطابي.

المتابعة: هذه الذكرى التاريخية العنوان الأكبر لمسيرتنا الكفاحية من أجل البقاء والصمود

ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ48 المواطنين العرب الفلسطينيين إلى أوسع مشاركة في إحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد.

وقالت "المتابعة" في بيان أصدرته وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" إن "هذه الذكرى التاريخية، العنوان الأكبر لمسيرتنا الكفاحية، من أجل البقاء، والصمود في الوطن، الذي لا وطن لنا سواه، خاصة وأننا ما زلنا نخوض معارك، من أجل الحفاظ على القليل المتبقي من أرضنا. وستكون المسيرة المركزية الجمعة الساعة الرابعة في مدينة عرابة. وفي ذات اليوم مهرجان مركزي في النقب في رأس جرابا بعد صلاة الجمعة. بينما المهرجان المركزي في أراضي الروحة سيقام يوم السبت".

وأضافت أن "طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة وضع البرنامج المتكامل لإحياء الذكرى، إذ ستبدأ المراسم بزيارة أضرحة شهداء يوم الأرض، بينما ستبدأ المسيرات المحلية في سخنين وعرابة ودير حنا في حوالي الساعة الثالثة عصرا. والمسيرة المركزية ستبدأ في مركز مدينة عرابة عند الساعة الرابعة".

ودعت المتابعة "الجماهير الواسعة إلى ضمان وصولها مبكرا إلى المنطقة، تحسبا لاختناقات مرورية ستنشأ بالضرورة في منطقة البطوف".

وأكدت أنه "سيقام مهرجان خطابي مركزي بعد صلاة الجمعة في رأس جرابا في النقب، شرق مدينة ديمونة. ويوم السبت، ستقام مسيرة جماهيرية واسعة، نحو أراضي الروحة، انطلاقا من قرية معاوية، الساعة الثانية ظهرا".