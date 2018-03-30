النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

نظمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي 48، بعد صلاة الجمعة، مهرجانا شعبيا في قرية رأس جرابا المهددة بالتهجير، شرق ديمونا.

وجاء المهرجان الشعبي ضمن برنامج نشاطات يوم الأرض في المجتمع العربي الفلسطيني، وطرح آخر المستجدات وفتح النقاش مع الجمهور لتداول القضايا الحارقة في النقب.

وكات بلدية ديمونا قد استصدرت أوامر هدم بحق منازل رأس جرابا وتهجير أهلها، بهدف توسعة المدينة وبناء حي يهودي في المكان على أنقاضها.

ومن أهم القضايا التي يعاني منها النقب في الآونة الأخيرة، حسب إعلان لجنة التوجيه لعرب النقب، الأرض والمسكن في القرى العربية، مسلوبة الاعتراف، وعلى رأسها أم الحيران والعراقيب والزرنوق ورأس جرابا المهددة بالهدم والاقتلاع، بالإضافة لقرية الفرعة المهددة بالاقتلاع وبناء منجم للفوسفات على أنقاضها.