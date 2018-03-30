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النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 13:50

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي
مهرجان يوم الأرض بالنقب، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / رأفت أبو عايش
تحرير : قاسم بكري

نظمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي 48، بعد صلاة الجمعة، مهرجانا شعبيا في قرية رأس جرابا المهددة بالتهجير، شرق ديمونا.

وجاء المهرجان الشعبي ضمن برنامج نشاطات يوم الأرض في المجتمع العربي الفلسطيني، وطرح آخر المستجدات وفتح النقاش مع الجمهور لتداول القضايا الحارقة في النقب.

وكات بلدية ديمونا قد استصدرت أوامر هدم بحق منازل رأس جرابا وتهجير أهلها، بهدف توسعة المدينة وبناء حي يهودي في المكان على أنقاضها.

ومن أهم القضايا التي يعاني منها النقب في الآونة الأخيرة، حسب إعلان لجنة التوجيه لعرب النقب، الأرض والمسكن في القرى العربية، مسلوبة الاعتراف، وعلى رأسها أم الحيران والعراقيب والزرنوق ورأس جرابا المهددة بالهدم والاقتلاع، بالإضافة لقرية الفرعة المهددة بالاقتلاع وبناء منجم للفوسفات على أنقاضها.

مواد الملف
انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

انطلاق المسيرات في مثلث يوم الأرض الخالد

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري

الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري

كفر كنا: شقيق الشهيد محسن طه يستذكر اللحظات القاسية

كفر كنا: شقيق الشهيد محسن طه يستذكر اللحظات القاسية

يوم الأرض ... الواقع والتحديات

يوم الأرض ... الواقع والتحديات

يوم الأرض والعودة

يوم الأرض والعودة

مسيرة العودة الفلسطينية بين السلاح والمقاومة الشعبية المدنية

مسيرة العودة الفلسطينية بين السلاح والمقاومة الشعبية المدنية

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض الخالد... ماذا يعني؟

يوم الأرض الخالد... ماذا يعني؟

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة

أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة

عوائل شهداء يوم الأرض: شعبنا بخير والشهداء يستحقون أكثر

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فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

يوم الأرض: سيرة الحدث

يوم الأرض: سيرة الحدث


#يوم الأرض
#النقب
#رأس جرابا

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

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