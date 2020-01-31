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الآلاف يتظاهرون في عمان ضد "صفقة القرن"

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 14:19

الآلاف يتظاهرون في عمان ضد "صفقة القرن"
عمان اليوم
عرب ٤٨

رغم الأمطار الغزيرة، شارك آلاف الأردنيين اليوم، الجمعة، بمسيرة حاشدة، وسط العاصمة، عمان، ضد " صفقة القرن" المزعومة.

وردد المشاركون هتافات منددة بالصفقة، من قبيل : "شعب الأردن وفلسطين.. شعب واحد مش (ليس) شعبين" و "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و "ترامب يا جبان..هذه الصيحة من عمان" ويا منزل الأمطار تدحر صهيون الغدار" و "القدس تنادي عمان.. مين هم الأمريكان".

كما رفعوا لافتات كتب عليها: "القدس أمانة.. أشعلها ثورة" و "لن ننحني لن ننهزم الأقصى لنا" و "نرفض التطبيع بكل أشكاله"، وغيرها من العبارات الأخرى، وقاموا بحرق العلمين الأميركي والإسرائيلي.

وشارك في الفعالية العديد من القيادات الإخوانية في الأردن، تقدمهم المراقب العام للجماعة عبد الحميد الذنيبات، وعلي أبو السكر، وعضو كتلة الإصلاح النيابية (يقودها الإسلاميون) سعود أبو محفوظ، وغيرهم من القيادات الأخرى.

وطالب الذنيبات في كلمة له باتخاذ موقف واضح وصريح لوقف "المؤامرة الأميركية" التي تحاك للشعبين الأردني والفلسطيني، محذراً من خطورتها على القضية الفلسطينية.

وشهدت معظم محافظات المملكة، فعاليات رافضة للصفقة المزعومة، ومؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#صفقة القرن
#ترامب
#عمان
#مظاهرات

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