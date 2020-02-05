الخليل: استشهاد الفتى محمد الحداد برصاص الاحتلال

استشهد الفتى محمد سلمان الحداد (17 عامًا)، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى محمد سلمان طعمة الحداد (17 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية بالخليل.

وأظهرت مشاهد مصورة انتشرت على وسائل الإعلام قيام عدد من الشبان بحمل الحداد عندما أصيب، ونقله في سيارة مدنية ثم في سيارة إسعاف إلى مستشفى "الخليل الحكومي" حيث أعلنت وفاته بعد وقت قصير.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت في ساعات المساء بين عدد قليل من الشبان والفتية الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عسكري في المدينة.

واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما ورشق عدد من هؤلاء الشبان الحجارة تجاه الجنود الإسرائيليين الذين قاموا بإطلاق الرصاص في اتجاههم، وفق شهود عيان.

ويعد الشهيد الحداد أول شهيد في الضفة الغربية المحتلة، خلال الاحتجاجات الرافضة لـ"صفقة القرن" الأميركية المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الـ28 من كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال مؤتمر صحافي بواشنطن.

ومنذ الإعلان عن خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية التي الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، تندلع مواجهات يومية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر،وسط تعزيزات عسكرية للاحتلال.