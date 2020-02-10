سحب مشروع قرار رافض لـ"صفقة القرن" من تصويت مجلس الأمن

قررت القيادة الفلسطينية، اليوم الإثنين، سحب مشروع قرار يعبر عن رفض خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، والذي كان من المقرر طرحه للتصويت في مجلس الأمن الدولي يوم غد، الثلاثاء، بسبب عدم توافر دعم دولي كاف.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن المشروع الذي قدمته إندونيسيا وتونس قد لا يحظى بدعم تسعة من أعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه من دون أن يلجأ أحد الأعضاء الدائمين إلى حق النقض (الفيتو).

وأوضح مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريحات صحافية، إلى أن القرار الفلسطيني بسحب طلب تصويت على قرار أممي حول "صفقة القرن"، رفضا لإجراء تعديلات على نص القرار، لا تدين واشنطن.

ونقلت المراسل السياسي للقناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "الفلسطينيون لم يسحبوا مشروع القرار الذي كان من المفترض التصويت عليه يوم غد في مجلس الأمن، ولكن بسبب المشاورات الجارية حول صياغة القرار، من المرجح أن يتم تأجيل التصويت ولن يتم ذلك غدًا".

وكان معدو القرار قد حذفوا تعبيرات تشكل إدانة صريحة لـ"صفقة القرن"، وامتنعوا عن ذكر الولايات المتحدة مباشرة، خلافا لصيغته الأولى. والنص الذي قدم للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، السبت، ينص على أن "المبادرة التي تم تقديمها في 28 كانون الثاني/ يناير 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وتحدثت الصيغة الأولى لنص مشروع القرار عن مبادرة "قدمتها الولايات المتحدة". وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي. وأكدت الصيغة الأولى لمشروع القرار أن مجلس الأمن "يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 كانون الثاني/ يناير الولايات المتحدةـ تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

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