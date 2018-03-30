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يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 10:47

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء
زيارة عائلات وأضرحة الشهداء في البطوف، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / عمر دلاشة
تحرير : قاسم بكري

انطلقت مراسم إحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد في زيارات محلية في سخنين من قبل رئيس وأعضاء بلدية سخنين وممثلي اللجنة الشعبية والحركات والأحزاب السياسية إلى منازل عائلات شهداء يوم الأرض، ثم زيارة أضرحة شهداء يوم الأرض، الشهيدة خديجة شواهنة، الشهيد خضر خلايلة والشهيد رجا أبو ريا في سخنين، ومن ثم الانتقال لزيارة ضريح الشهيد خير ياسين في عرابة.

وترأس الوفد رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس البلدية، مازن غنائم، رافقه وفد اللجنة الشعبية وممثلون عن الأحزاب السياسية، وترأس وفد عرابة رئيس البلدية، علي عاصلة، رافقه أعضاء البلدية واللجنة الشعبية في المدينة، ومن دير حنا وصل وفد كبير في مقدمته رئيس المجلس المحلي، سمير حسين. 

وقال رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم في بيت الشهيد رجا أبو ريا، إنه "جئنا لنؤكد أننا لم ولن ننسى دماء الشهداء، ولنؤكد أن القضية التي استشهدوا من أجلها باقية، وما إعلان ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة إلا تجديد وتأكيد على التآمر على قضيتنا العادلة. شهداء يوم الأرض استشهدوا من أجل قضيتنا العادلة وفي سبيل الحفاظ على بقائنا فوق أرضنا، ونحن نؤكد اليوم الوفاء لدمائهم وقضيتنا العادلة". 

وقالت عضو بلدية سخنين، سمر أبو يونس في كلمتها إن "مخطط التهويد نجح للأسف في تغيير التوازن الديمغرافي في الجليل، ومع ذلك فإن تضحيات شعبنا في يوم الأرض علامة فارقة في التحدي والنضال الفلسطيني في الداخل والشهداء هم من رسم الطريق بدمائهم الزكية". 

وقال الشيخ علي أبو ريا في بيت الشهيد خضر خلايلة إن "الشهداء ثاروا في يوم الأرض الأول على الظلم والطغيان بعد مصادرة أرض المل، واليوم آن الأوان على ضوء محاصرة سخنين بالمستوطنات أن ينفض الغبار عن هذه القضية لخوض نضال الحق في الأرض والمسكن على مساحة سخنين التاريخية التي تبلغ مساحتها 70 ألف دونم".

وقال شقيق الشهيد خضر خلايلة، أحمد خلايلة، إن "ما تبقى لسخنين من أراض بعد المصادرة المستمرة للأراضي العربية بالمنطقة هي أرض المل وأرض البطوف، ورسالتنا أنه علينا الحفاظ على ما تبقى لنا من أرض والتشبث بها".

وقال شقيق الشهيدة خديجة شواهنة، دوخي شواهنة، إن "الآباء بكوا دما على المنطقة الجنوبية ونحن بكينا على المنطقة الغربية، ولا نريد أن يبكي أبناؤنا على المنطقة الشمالية وأن نخسر أراضينا عبر شارع التفافي سخنين من الجهة الشمالية التي تحاصرنا". 

أكاليل الزهور تغطي النصب التذكاري لشهداء يوم الأرض

وزارت وفود، محلية وقُطرية، صباح اليوم الجمعة، في الذكرى الـ42 ليوم الأرض أضرحة الشهداء والنصب التذكاري لشهداء يوم الأرض في مقبرة الشهداء في سخنين.

وشاركت وفد محلي من سخنين برئاسة رئيس البلدية، مازن غنايم، ووفد من مدينة عرابة برئاسة رئيس البلدية، علي عاصلة، ووفد من دير حنا برئاسة رئيس المجلس المحلي، سمير حسين.

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يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

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