إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة

أصيب 50 فلسطينيا على الأقل، اليوم الجمعة، بجروح وحالات اختناق، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

واتسعت رقعة المواجهات التي اندلعت قرب نقاط الاحتكاك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مختلف مدن الضفة الغربية وبالقرب من السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة؛ عقب قمع قوات الاحتلال للمسيرات التي خرجت تنديدا بـ"صفقة القرن" المزعومة،

واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، إضافة إلى استخدام مركبات المياه العادمة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها "تعاملت مع 48 إصابة، في مواجهات متفرقة في عدة مدن وقرى فلسطينية في الضفة المحتلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأفادت الجمعية بأن طواقمها تعاملت كذلك مع 14 إصابة منهم 10 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة، وأكدت أنه تم نقل جميع الإصابات إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وبينت أن طبيعة الإصابات، في مواجهات الضفة، تنوعت بين الإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابات أخرى بالحروق، أو نتيجة السقوط.

ولفتت إلى نقل 13 إصابة للمستشفى لتلقي العلاج، بينما تم علاج باقي الإصابات ميدانيا. فيما أفادت بإصابة أحد المسعفين خلال علاج المصابين في مواجهات مخيم عقبة جبر، في مدينة أريحا.

وأوضحت أن الإصابات وقعت خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق طوباس بالأغوار الشمالية، ومدن نابلس وقلقيلية، وأريحا ورام الله.

وفي شمال الضفة، تركزت المواجهات في قرى مادما وبيتا جنوب مدينة نابلس، وبلدة كفر قدّوم شرق قلقيلية، إضافة إلى مواجهات أخرى اندلعت على المدخل الغربي لمدينة طولكرم.

أما وسط الضفة الغربية، فقد اندلعت المواجهات في عدد من قرى مدينة رام الله، وتركزت في قرى بلعين وبُدرس، والنبي صالح، كما اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لرام الله.

وفي جنوبي الضفة المحتلة، وقعت مواجهات في مخيم العرّوب للاجئين شمالي الخليل. كما اندلعت مواجهات في الأغوار الشمالية (شمال شرق)، بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، عقب وقفة نظمت بالقرب من بلدة عاطوف.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية الإسرائيلية المقامة على أراضي غرب المدينة. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وفي نابلس، لفتت المصادر إلى اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال وشبان عند مفترق بيتا، وأطلق الجنود خلالها الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة اثنين بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة "عصيدة" المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر، وشرعت بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين.

كما شهد محيط باب الزاوية وسط مدينة الخليل مواجهات مع الاحتلال، الذي أطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابات عدد منهم بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال مشاركين (لم يحدد المصادر عددهم)، في المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة في عشرات المواقع المختلفة في أنحاء الغربية المحتلة، رفضا لـ"صفقة القرن".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلية، نشرت تعزيزات عسكرية في الضفة الغربية، فيما حشدت شرطة الاحتلال قوات كبيرة في مدينة القدس، عقب الإعلان عن "يوم غضب" ردا على "صفقة القرن". فيما نقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مستمر "بأعلى مستوى".