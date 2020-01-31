مواجهات مع الاحتلال في رام الله والخليل عقب صلاة الجمعة

فضّت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة مركزية في بلدة نعلين غربي رام الله، منددة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستخدم جيش الاحتلال، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرة. وبدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات سيارات مطاطية.

(وفا)

واندلعت مواجهات مماثلة على مدخل مخيم العروب بمحافظة الخليل، وببلدة كفر قدوم شرقي نابلس، والأغوار الشمالية، حيث نظمت مسيرات مناهضة بالصفقة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلبة، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بواشنطن، عن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

(وفا)

وتتضمن الخطة التي رفضها الشعب الفلسطينيّ كلّه دون استثناءات، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والإجهاز على حق العودة، وتصفية القضيّة الفلسطينيّة، ونقل الاحتلال من غرفة النوم إلى غرفة الاستقبال.