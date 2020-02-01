تواصل الاحتجاجات في الضفة وغزة رفضا لـ"صفقة القرن"

تواصلت، اليوم السبت، الاحتجاجات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، رفضا لـ"صفقة القرن"، حيث شهدا بعض المناطق مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قمعت التظاهرات بالغاز المسيل للدموع.

في محافظة رام الله، اندلعت مواجهات بين العشرات من الطلاب وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرةـ حيث توجهت مسيرة طلابية نظمها طلبة جامعة بير زيت ، عقب تظاهر الطلاب على ميدان المنارة رفضا لـ"صفقة القرن".

وأشعل الطلاب الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة كما أغلقوا الطرقات في المكان.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى المكان، حيث شرع الجنود بإطلاق القنابل الغازية بكثافة والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

واستهدفت قوات الاحتلال بالغاز والرصاص المطاطي الطواقم الصحفية بهدف إبعادهم عن المكان.

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي الفعاليات الرافضة لـ"صفقة القرن" التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية.

ففي قطاع غزة، نظمت رابطة علماء فلسطين رفضا لـ"صفقة القرن" الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية.

وشارك في الوقفة، علماء من رابطة علماء فلسطين، ووزارة الأوقاف، والقضاء الشرعي، "الجهاد الإسلامي"، وجمعية ابن باز، بالإضافة إلى عديد العلماء الأكاديميين، والوجهاء والمخاتير.

وأكد المتحدثون في كلماتهم أن "صفقة ترامب هي جريمة كاملة الأركان بحق الشعب الفلسطيني والقدس عاصمة دولته، وأن مواجهتها فريضة شرعية ووطنية".

ودعا العلماء العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، "والتأصيل الشرعي الواضح بتحريم صفقة ترامب المشؤومة"، مطالبين "أحرار العالم بمشاركة الفلسطينيين غضبتهم والمشاركة في كافة الفعاليات المناهضة لصفقة ترامب المشؤومة".

وحث العلماء قادة الفصائل الفلسطينية على تحقيق الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن لمواجهة الصفقة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.