عباس يلتقي السيسي في القاهرة

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب، لبحث "صفقة القرن" المزعومة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيسين بحثا آخر المستجدات السياسية، في ظل التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "صفقة القرن".

وأكد عباس خلال اللقاء، ضرورة مواجهة الصفقة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، موجها الشكر والتقدير للجهود المصرية، وأهمية استمرار التنسيق المشترك.

كما نقلت "وفا" عن الرئيس المصري تأكيده لـ "موقف مصر الثابت الذي لا يتغير بدعم الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وحرصها الدائم على دعم القضية والشعب الفلسطيني، حتى نيل حقوقه المشروعة في الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وحضر اللقاء عن الجانب المصري رئيس المخابرات العامة عباس كامل، ومتحدث الرئاسة، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وكانت القاهرة قد أعلنت موقفها عقب الإعلان عن الخطة الأميركية، ودعت الفلسطينيين والإسرائيليين إلى دراسة الخطة قبل الرد عليها، كما حثتهما على استئناف المفاوضات برعاية أمريكية.

ووصل الرئيس الفلسطيني، القاهرة، مساء الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد في مقر الجامعة العربية، بطلب من فلسطين.