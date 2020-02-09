حماس: إعلان تحضير خرائط الضم امتدادًا للعدوان على شعبنا

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت"، امتدادًا للعدوان "الأميركي الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح إنّه "على أميركا وإسرائيل تحمل نتائج وتداعيات استمرار هذا العدوان، فشعبنا لن يتردد في خوض المعارك لحماية حقوقه التاريخية".

وطالب برهوم "الكل الفلسطيني بالتحرك العاجل لتوحيد الجهود الكفاحية والنضالية، استعدادًا لمواجهة الخطر الداهم".

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أن الفريق الأميركي الإسرائيلي بدأ بوضع "خريطة دقيقة" لضم أجزاء في الضفة الغربية بموجب "صفقة القرن" الأميركية المزعومة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قال نتنياهو، إننا "في خضم عملية رسم خريطة للأراضي التي ستكون جزءًا من إسرائيل وفقًا لخطة ترامب". مضيفًا أن "هذا الأمر لن يستغرق وقتًا طويلًا، سننتهي من ذلك في غضون أسابيع قليلة".

وأضاف نتنياهو خلال خطاب له في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة، أنه "نحن في خضم عملية رسم تلك الخرائط وفق ما تحددها الخطة الأميركية" حسب ذات المصدر.

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور نتنياهو.