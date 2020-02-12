"وثيقة شرف" شعبية في نابلس رفضًا لـ"صفقة القرن"

في فعالية رمزيّة للرفض الشعبي للصفقة الأميركيّة الإسرائيليّة، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينيّة المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، وقّع المئات من الفلسطينيين في مدينة نابلس على "وثيقة شرف" رفضًا للصفقة المذكورة.

وشارك في حملة التوقيع التي أطلقها، اليوم الأربعاء، مجموعة من النشطاء الشباب، في "ميدان الشهداء" وسط المدينة، قيادات فصائلية، ونشطاء، وطلاب، وحشد من المواطنين.

وقال مازن الدنبك وهو أحد القائمين على الحملة، التي تستمر لثلاثة أيام، إن "عددًا كبيرًا من المواطنين شارك في اليوم الأول للتوقيع على الوثيقة، التي تدعو القيادة الفلسطينية للتمسك بالثوابت الفلسطينية، واستمرار رفضها لصفقة القرن".

وأضاف الدنبك، أن "هذه وثيقة شرف تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بكل مكوناته بحقه بكامل أرضه". وأشار إلى أن الوثيقة سيتم إرسالها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد انتهاء الحملة.

وبدوره، قال أحمد البيطار، وهو موظف في إحدى الشركات الخاصة، عقب توقيعه على الوثيقة، إنّ "رسالتنا اليوم للإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية أننا متمسكون بحقنا، وأن صفقة القرن سيكون مصيرها مزبلة التاريخ". وختم البيطار أقواله، أن "الصفقة لن تمر حتى لو كلفنا الأمر حياتنا".

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخطوط العريضة ل"صفقة القرن" المزعومة، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضت فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة للاحتلال.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ إعلان خطة السلام المزعومة مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجا على الصفقة.