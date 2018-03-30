أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة

بادرت مجموعة نساء قياديات في حي عين إبراهيم "نساء العين" في مدينة أم الفحم، على شرف الذكرى الـ42 ليوم الأرض، إلى تنظيم يوم العودة لمسنّات حي عين إبراهيم، وذلك لمنطقة خبيزة، بتوجيه العاملة الاجتماعية، نرمين محاميد، ومشاركة طلاب ناديي الجدوع والميدان وبإشراف العاملة الاجتماعية، بسمة شربجي، ومرشدات النوادي والعاملة الاجتماعية، استبرق محاجنة، من قسم الخدمات الاجتماعية في بلدية أم الفحم.

وافتتح اليوم بكلمة ترحيبية بالنساء المدعوات ومن ثم كانت وقفة للمشاركات مع الحاج عدنان عبد الهادي وشرح وتعريف بمنطقة خبيزة وسط تفاعل الحضور.

ثم تناول الحضور وجبة الإفطار المخبوزة أمامهم على لحن الاهازيج الشعبية والتراثية. وجرى بعدها الاستماع لموعظة قصيرة من إحدى بنات العين التي اتحفت الحضور بكلماتها المعبرة.

هذا، واختتم اليوم بتوزيع هدايا رمزية لجميع المشاركات.