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التجمع يدعو لنصرة غزة بتحويل مسيرة الروحة ليوم غضب

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 19:52

التجمع يدعو لنصرة غزة بتحويل مسيرة الروحة ليوم غضب
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

دان التجمع الوطني الديموقراطي، العدوان الدموي الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، ما تسبب بسقوط 14 شهيدا و1272 إصابة، ودعا لتحويل مسيرة الروحة غدا السبت إلى يوم غضب، كما ودعا إلى وقف العقوبات الانتقاميّة على غزة واتمام المصالحة، مؤكدا أن مسيرة العودة تسطر التاريخ وتفتح الآفاق أمام مستقبل شعب فلسطين.

وأصدر التجمع بيانا عممه على وسائل الإعلام، إذ يحيي في يوم الأرض الشعب الفلسطيني في كافّة أماكن تواجده، ويدعو إلى تصعيد النضال الشعبي، ويدين العدوان الدموي الإسرائيلي الهمجي على المتظاهرين العزّل في غزّة الصامدة، والتي راح ضحيّتها إلى الآن أربعة عشر شهيدًا وأكثر من ألف من الجرحى العزّل.

ويدعو التجمّع المجتمّع الدولي، والدول المساندة لقضيّة الشعب الفلسطيني إلى أخذ دورها في وقف هذا العدوان فورًا، وحماية هذه المسيرة الشعبيّة من الهمجيّة الاسرائيلية.

ويؤكّد التجمّع في بيانه، دعمه وتأييده لمسيرة العودة الكبرى، ويحيّي جماهير شعبنا التي تسطر التاريخ بتأكيدها على الوحدة وعلى التمسّك بالحقوق التاريخيّة لشعبنا في الحريّة والعودة والاستقلال، ويدعو إلى التلاحم الفعلي مع المسيرة كانطلاقة لحراك شعبي واسع في كل مناطق التواجد الفلسطيني، في الداخل والضفّة والشتات، توحيدًا للنضال، وإلى تحويل مسيرة الروحة في الداخل الفلسطيني غدًا السبت، إلى يوم غضب قطري.

16 شهيدا و1416 إصابة ومدفعية الاحتلال تقصف مسيرة العودة
استشهد 16 فلسطينيا وأصيب أكثر من1416 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل ومنذ صباح اليوم الجمعة، قمع مسيرة العودة الكبرى على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
 

ويرى التجمّع في هذا الحراك النضالي، تأكيدًا على أنّ الحصار هو حصار الأجساد لا الإرادات، وأن الحريّة لا تحاصر، كما لا تحاصر قدرة هذا الشعب على إعادة إنتاج أشكال نضاله. إنّ الحركات الشعبيّة في كل بقاع العالم هي إجابة الشعوب ليس على الاستعمار والاحتلال والقمع والظلم فقط، بل أيضًا على انسداد الأفق، وعلى جمود الأداء السياسي الرسمي، ووقوفه عاجزًا أمام تحدّيات المرحلة السياسيّة الراهنة، وأمام مهامّه في تعبئة الناس وحشدهم في إطار مسار نضالي واضح ومؤثّر سياسيًّا.

من جهةٍ أخرى، يطالب التجمّع القيادة الفلسطينية بوقف فوري للعقوبات المفروضة على أهلنا في قطاع غزة، مؤكّدًا أن المطلوب التلاحم مع اهلنا في غزة لا فرض عقوبات فلسطينية عليهم، وأن هذه العقوبات المستهجنة الانتقاميّة ما هي إلّا ضربة في صميم وحدة ومصير الشعب الفلسطيني وخدمة مجّانية للاحتلال.

ويناشد التجمع قيادتي فتح وحماس وبقية الفصائل بالعمل الجدّي لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، خاصة في الظروف الحاليّة، التي يواجه فيها شعبنا مشاريع امريكية في غاية الخطورة ويتحرّك للتصدّي لها في نضال شعبي واسع كما يتجلّى الأمر في مسيرة العودة الكبرى.

التقاءُ المسيرات الحاشدة: الآلاف يُشاركون في مهرجان يوم الأرض
انطلقت مسيرات حاشدة في مثلث يوم الأرض الخالد (سخنين، عرابة ودير حنا) بمشاركة قيادات وكوادر من الحركات والأحزاب الوطنية ونواب من القائمة المشتركة ورؤساء سلطات محلية وشخصيات اجتماعية ودينية، والتحمت المسيرات في مدينة عرابة البطوف، بعد ظهر اليوم الجمعة،
 

ويؤكّد التجمّع أنّ المواجهة الحقيقية "لصفقة القرن"، هي في النضال الشعبي وفِي عودة القرار الفلسطيني للشعب الفلسطيني، عبر إعادة بناء م. ت.ف كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكالهيئة السياسية صاحبة القرار الأول، بما يعنيه ذلك من ضم الفصائل للمنظمة ومن إعادة الهرمية للعلاقة بين المنظمة والسلطة.

ويرى التجمع في تعطيل دور م.ت.ف كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تعطيلًا للشرعيّة الفلسطينيّة، وتعطيلًا لسبيل بناء الشراكة الوطنية الحقيقيّة، التي هي شراكة النضال وشراكة حمل المشروع الوطني الفلسطيني -الوحدة الوطنيّة الحقيقيّة الوحيدة.

بناءً على ما تقدّم، فإن الخروج من انسداد الأفق الحالي، مرهون بتفعيل النضال الشعبي على نطاق واسع، وبفرز حراكات شعبيّة وشبابيّة وقيادات جديدة وشابّة داخل الفصائل الفلسطينيّة، تعبّر عن طموح الشارع الفلسطيني وعن قوّة صموده وتضحياته، وتعيد بناء علاقة الثّقة بين الشعب الفلسطيني وقيادته.

 

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