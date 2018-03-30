الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري

شارك العشرات من أبناء الطيبة، من مختلف الأحزاب والحركات الوطنية وبلدية الطيبة، في زيارة ميدان شهيد يوم الأرض، رأفت زهيري، وسط المدينة.

ووضع المشاركون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهيد، ووقف الحضور دقيقة صمت وحداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم.

وقال الناشط السياسي، د. حسام عازم، إن "ذكرى يوم الأرض تحل هذا العام وشعبنا الفلسطيني يعاني الأمرين من سياسات الاحتلال كما في كل عام".

وأضاف أنه "يجب علينا وخاصة في هذه الأوضاع أن نرسخ هذه الذكرى في نفوس أولادنا، وأن نقف وقفة موحدة للتصدي لجميع السياسات التي تستهدفنا كفلسطينيين".

وقال رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، شاكر بلعوم، إنه "علينا في هذا اليوم أن نحافظ على ساحة الشهيد التي باتت صرحا وطنيا منذ الذكرى الأولى، وعدم المس والعبث بها'.

وأضاف أنه "كنت شاهدا على تلك الأحداث في هذه المنطقة، كانت المواجهات في أوجها، ونُفذت عدة اعتقالات في حين استشهد رأفت الزهيري. في هذا اليوم كسرنا حاجز الخوف فينا".