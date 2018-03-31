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انطلاق مسيرة يوم الأرض في الروحة بمشاركة المئات

تاريخ النشر: 31/03/2018 - 14:57

انطلاق مسيرة يوم الأرض في الروحة بمشاركة المئات
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : رامي حيدر

شارك مئات الفلسطينيين في الداخل، بعد ظهر اليوم السبت، في مسيرة يوم الأرض في منطقة الروحة، والتي انطلقت من مدخل قرية معاوية إلى مكان المهرجان المركزي المقام على الأراضي المهددة بالسلب.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات حملت شعارات تطالب باستعادة الأراضي المصادرة وأخرى عبرت عن الواجب بالدفاع عن الأراضي الفلسطينية.

وتأتي المسيرة والمهرجان ضمن فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد الـ42، والتي دعت إليها كل من اللجنة الشعبة للدفاع عن أراضي الروحة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة.

وتشتد الهجمة السلطوية على الأراضي في منطقة الروحة، في المثلث الشمالي، إذ تسعى السلطات الإسرائيلية لسلب ثلث المساحة المتبقية بأيدي أصحاب الأراضي من خلال مد خط الكهرباء فوق هذه المساحة، ما سيمنع استخدامها من قبل أصحابها، وتبلغ مساحة هذه الأرض نحو 5 آلاف دونم، معظمها من الأراضي الزراعية، من أصل 15 ألف دونم.

 

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#يوم الأرض
#الروحة
#مسيرة

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