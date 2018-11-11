انتخابات كفر مندا: إبقاء 36 مشتبها بالشجار رهن الاعتقال

مددت المحكمة اعتقال عدد من المشتبهين بالتورط في الشجار العنيف الذي شهدته قرية كفر مندا فجر أول من أمس، الجمعة، والذي أسفر عن عدة إصابات وحرق سيارات وأضرار لبعض المنازل المأهولة، إثر استخدام مفرقعات نارية ورشق الحجارة والزجاجات الحارقة.

وقالت الشرطة الإسرائيليّة في بيان أصدرته صباح اليوم، الأحد، إنها اعتقلت 27 شخصا شاركوا في الشجار الذي امتدّ لساعات، وإنه جرى تمديد 3 مشتبهين قاصرين لغاية يوم غد الإثنين، و8 آخرين لغاية بعد غد الثلاثاء، و14 مشتبها ستنظر المحكمة المركزية في حيفا، اليوم، في التماس قدمته الشرطة بشأن اعتقالهم، كما جرى إطلاق سراح قاصرين.

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت أمس، السبت، 11 مشتبها سيتم تمديد اعتقالهم في المحكمة، اليوم.

هذا، ولا تزال الأجواء في كفر مندا متوترة في ظل توجه المرشح لرئاسة المجلس المحلي، علي خضر زيدان، الذي خسر في الانتخابات أمام المرشح الفائز مؤنس عبد الحليم، بفارق 26 صوتا، للقضاء من أجل "فحص مصداقية الأصوات التي ألغيت والبت في الخروقات التي حدثت في الانتخابات"، فيما تقوم لجان الصلح بمساع لرأب الصدع وتهدئة الخواطر بين الأطراف المتنازعة.