  2. محليات
  3. دراسات وتقارير

شباب يوم الأرض: النضال الموحد هو السبيل لتحقيق مطالبنا

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 11:14

شباب يوم الأرض: النضال الموحد هو السبيل لتحقيق مطالبنا
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

يُحيي العرب الفلسطينيون في أراضي 48 غدا الجمعة، الثلاثين من آذار/ مارس، الذكرى الثانية والأربعين لذكرى يوم الأرض الخالد، وهم يسعون للحفاظ على ما تبقى من الأرض والمسكن، والتصدي لعمليات المصادرة والاقتلاع وخصوصا في النقب، حيث تعمل السلطات الإسرائيلية لاقتلاع أهالي قرى العراقيب والزرنوق وأم الحيران وتهجيرهم؛ وتواصل السلطات استكمال تهويد الجليل والمثلث والمدن الساحلية وتشويه هوية الفلسطينيين الوطنية.

تسنيم حسنين

وبهذا الصدد، حاور "عرب 48" عددا من الشبان والشابات من منطقة الجليل حول مدى وعيهم وإدراكهم لذكرى يوم الأرض الخالد.

يوم تاريخي

وقالت رئيسة المجلس الطلابي في مدينة شفاعمرو، تسنيم سعيد حسنين، لـ"عرب 48"، إن "أحداث يوم الأرض إلى يوم 30 آذار/ مارس من العام 1976، حينما أقدمت السلطات الإسرائيلية على مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي ذات الملكية الخاصة في منطقة البطوف، وعلى أثر ذلك عمّ الإضراب العام من الجليل حتى النقب، حيث كانت المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار الإضراب وتنظيم المظاهرات الاحتجاجية منذ قيام إسرائيل على حساب أرض فلسطين".

وأضافت أنه "في أعقاب ذلك اندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين"، مؤكدة على أن "يوم الأرض يعتبر يوما هاما في تاريخ الجماهير العربية بالبلاد، من خلاله نؤكد تمسكنا بأرضنا ونواصل صراعنا مع السلطات الإسرائيلية التي تستهدفنا".

فادي زعير

وختمت حسنين بالقول إن "بن غوريون كذب على نفسه وشعبه في مقولة 'الكبار يموتون والصغار ينسون'، فالكبار ماتوا والصغار تمسكوا بأرضهم وبقضية شعبهم، وبالتالي لن يموت حق وراءه مطالب".

وطني بامتياز

واعتبر الناشط السياسي، فادي زعير، من قرية شعب، في حديث لـ"عرب 48"، أن "يوم 30 آذار/ مارس هو يوم وطني بامتياز، فيه نخلد ذكرى شهداءنا الأبرار ونؤكد تمسكنا بأراضينا في ظل سياسة المصادرة وتضييق الخناق علينا من قبل المؤسسة الإسرائيلية".

وأكد أنه "على الصعيد الشخصي أشارك في فعاليات ذكرى يوم الأرض الخالد، ومن هنا أشدد على أهمية المشاركة الجماهيرية الحاشدة والنضال الشعبي كوننا أصحاب الأرض الأصلانيين".

وختم زعير بالقول إنه "علينا زيادة وعي الأجيال الشابة لمثل هذه المناسبات الوطنية، وأن ننقل تاريخ شعبنا من جيل إلى آخر".

حق وأرض

دانا سلامة

وذكرت الناشطة السياسية، دانا سلامة، من قرية مجد الكروم، لـ"عرب 48"، أن "يوم الأرض نحييه نحن الفلسطينيون في الداخل بعد أحداث سلب الأراضي عام 1976، إيمانا بحقنا في هذه الأرض وملكيتنا لها".

وشددت على أن "أبناء هذه الأرض، نحن، وسنبقى كذلك إلى الأبد، حيث سيبقى يوم الأرض ذكرى نرويها لأبنائنا في المستقبل حتى استعادة أراضينا".

التصدي والمواجهة

وقال الشاب أحمد عبادي من قرية جديدة المكر، لـ"عرب 48"، إن "يوم الأرض هو يوم استبسال للجماهير العربية في الداخل التي قررت التصدي والمواجهة للجسم السياسي الإسرائيلي وسياسته العنصرية".

أحمد عبادي

وأشار إلى أن "يوم 30 آذار/ مارس من العام 1976، شهد حدثا مفصليا حيث نظمت الجماهير العربية لأول مرة احتجاجات على سياسة المؤسسة الإسرائيلية العنصرية، وذلك بصفة وطنية جامعة لكل أبناء شعبنا من النقب إلى الجليل".

وختم عبادي بالقول إنه "أؤمن بأن النضال الميداني الموحد هو السبيل الوحيد لتحقيق غالبية مطالبنا كأقلية فلسطينية في دولة أبرتهايد عنصرية، ولهذا يجب علينا العمل لتوحيد كافة أبناء شعبنا من طوائف وحركات وأحزاب سياسية لمواجهة هذه السياسات".

 

مواد الملف
فيلم يوم الأرض 2018: معطيات صارخة حول التمييز

فيلم يوم الأرض 2018: معطيات صارخة حول التمييز

شهادات يوم الأرض:

شهادات يوم الأرض: "جمعونا بالسيارة ورموا علينا قنابل غاز"

يوم الأرض بين الطقوس ومعنى الذاكرة..

يوم الأرض بين الطقوس ومعنى الذاكرة..

حقوق المواطن: ما الذي تغير في الذكرى 42 ليوم الأرض؟

حقوق المواطن: ما الذي تغير في الذكرى 42 ليوم الأرض؟

جديدة المكر: ندوة سياسية عشية ذكرى يوم الأرض

جديدة المكر: ندوة سياسية عشية ذكرى يوم الأرض

"المتابعة" تدعو للمشاركة في نشاطات يوم الأرض الخالد

التجمع: مسؤوليّتنا إعادة الروح النضالية ليوم الأرض

التجمع: مسؤوليّتنا إعادة الروح النضالية ليوم الأرض

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

وادي عارة: مسيرة الروحة يوم السبت المقبل

وادي عارة: مسيرة الروحة يوم السبت المقبل

التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

يوم الأرض: سيرة الحدث

يوم الأرض: سيرة الحدث


#يوم الأرض
#30 آذار

شباب يوم الأرض: النضال الموحد هو السبيل لتحقيق مطالبنا

شباب يوم الأرض: النضال الموحد هو السبيل لتحقيق مطالبنا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 2.75% فجر الأحد
ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 2.75% فجر الأحد

2018-03-29

المحكمة تصدر قرارها حول الاستئناف في ملف الشيخ رائد صلاح اليوم
المحكمة تصدر قرارها حول الاستئناف في ملف الشيخ رائد صلاح اليوم

2018-03-29

فيلم يوم الأرض 2018: معطيات صارخة حول التمييز
فيلم يوم الأرض 2018: معطيات صارخة حول التمييز

2018-03-29

الأكثر قراءة

غزة: الفلسطينيون يستعدون لمسيرة العودة الكبرى وإسرائيل تهدد بمجازر

غزة: الفلسطينيون يستعدون لمسيرة العودة الكبرى وإسرائيل تهدد بمجازر

2018-03-28
حالة الطقس: أجواء غائمة ومتقلبة وتساقط زخات من الأمطار

حالة الطقس: أجواء غائمة ومتقلبة وتساقط زخات من الأمطار

2018-03-28
في عام 2030 ستكون هذه الدول صاحبة أقوى 5 جيوش في العالم

في عام 2030 ستكون هذه الدول صاحبة أقوى 5 جيوش في العالم

2018-03-28
تصادم طائرتين في مطار اللد

تصادم طائرتين في مطار اللد

2018-03-28
حاول إفشال مسيرة العودة؛ حماس:

حاول إفشال مسيرة العودة؛ حماس: "اعتقلنا جاسوسًا لإسرائيل"

2018-03-28