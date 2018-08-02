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خاص | علي سلام باق في رئاسة البلدية لغاية الانتخابات المقبلة

تاريخ النشر: 02/08/2018 - 13:17

خاص | علي سلام باق في رئاسة البلدية لغاية الانتخابات المقبلة
علي سلّام (أرشيف "عرب 48")
عرب ٤٨ / زكريا حسن
تحرير: قاسم بكري

يعقد رئيس بلدية الناصرة، علي سلّام، الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا في دار البلدية (البناية الجديدة) يعلن فيه عن استمرار عمله في رئاسة بلدية الناصرة حتى انتهاء المدة القانونية المحددة له وهي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، موعد إجراء انتخابات السلطات المحلية في البلاد.

وقال مصدر في مكتب رئيس البلدية في حديث لموقع "عرب 48" إن "وزير الداخلية اتصل برئيس بلدية الناصرة وأبلغه بأنه يعتزم إبقاءه في منصبه كرئيس للبلدية"، وهو الأمر الذي أكده علي سلام في حديث سابق مع "عرب 48" الأسبوع الماضي.

وأكد نفس المصدر أنه "سيقوم سلام خلال المؤتمر بتفنيد ادعاءات المعارضة التي ادعت بأن إدارة رئيس البلدية غير ناجعة وأنه ارتكب العديد من الأخطاء، كما سيكشف سلام عن حجم الخسائر في الميزانيات التي تسببها حل المجلس البلدي بسبب المعارضة".


#الناصرة
#علي سلام
#انتخابات 2018
#السلطات المحلية

من عرب 48

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