نشب شجار عنيف ظهر اليوم، الثلاثاء، في مركز الاقتراع بمدرسة الحلان في مدينة سخنين بين عدد من الناشطين في الانتخابات المحلية، وذلك في أعقاب إغلاق صندوق رقم 19.

وأصيبت في الشجار امرأة وشابة إثر استنشاق الغاز، ما أحدث حالة فوضى كاملة في المدرسة، ورغم وجود أفراد الشرطة إلا أنهم كانوا شبه عاجزين أمام حالة الفوضى الكبيرة في المدرسة.

ورغم أن المشهد الانتخابي كان عاديا للغاية مع نسبة تصويت مرتفعة بلغت 33% عند الساعة الثانية ظهرا، غير أن الاكتظاظ الكبير أمام صندوق رقم 19 أحدث فوضى في المدرسة، علما أن الصناديق المحاذية لم تشهد الزحام ذاته، ولدى وصول رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، والذي حاول الدخول إلى لجنة الصندوق لحل الإشكال، اشتبكت مجموعة من الشبان بالأيدي دون معرفة الأسباب تخللها رش للغاز، رغم وجود أطفال ونساء في المكان.

ويتنافس على رئاسة البلدية كل من رئيس البلدية الحالي، مازن غنايم، ود. صفوت أبو ريا، ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في مدينة سخنين 21405 ناخبين، فيما تنافس 12 قائمة على 15 مقعدا في المجلس البلدي.

وقال رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، في حديثه لـ"عرب 48" إنه "ها نحن في منتصف العرس الديمقراطي، وسخنين أثبتت للجميع أننا أبناء عائلة واحدة كبيرة. الكرسي تكليف لا تشريف وسلامة أهل البلد أهم من كل شيء، ونحمد الله أن بلدنا أثبت أنه بلد حضاري وواع، يميز بين الشعارات وبين من يعمل، وأنا متأكد انهم في نهاية هذا اليوم سيمنحون ثقتهم بمن يعمل".

وختم غنايم بالقول إنه "أشكر أهل بلدي على ثقتهم ومحبتهم ومحافظتهم على النسيج الاجتماعي. سخنين كانت وستبقى بلد المحبة والوفاء، وبلد يوم الأرض، وتعرف كيف تقدر الإنسان الذي يعطي لأبنائها وللأجيال القادمة".

هذا، ولم نتمكن في "عرب 48" من إجراء مقابلة مصورة مع المرشح د. صفوت أبو ريا، لعدم رده على هاتفه النقال رغم تكرار المحاولة.