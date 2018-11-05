انتخابات 2018: التعليم كالمعتاد في الجولة الثانية

ينتظم التعليم في المدارس بصورة اعتيادية في يوم الجولة الثانية للانتخابات المحلية التي ستجري في عدد من البلدات يوم الثلاثاء الموافق 13.11.2018.

ووضعت وزارة التربية والتعليم تعليمات وتوجيهات تستند إلى التجربة من الجولة الأولى، بموجبها فإنه لا يسمح للناخبين والناشطين وكل من ليست له علاقة في المدارس التي توضع فيها صناديق اقتراع الدخول إليها ويمنع أي تماس بين الطلاب وبين الناخبين المقبلين للإدلاء بأصواتهم.

ويحق لمنظمي لجان الانتخابات الدخول للمدارس بتنسيق مع ضابط الأمن التابع للسلطة المحلية وإدارة المدرسة، وفي هذه الحالة يجب التعرف على أعضاء اللجان من قبل الحارس وفحصهم حسب التعليمات المتبعة.

وأكدت الوزارة أنه يجب الاستعداد للفصل بين الطلاب والناخبين في المدارس التي توضع بها صناديق اقتراع، وبالإمكان فعل ذلك بواسطة وضع صناديق الاقتراع في مكان منفصل عن الصفوف، مثل القاعات الرياضية وغيرها، وفتح المجال أمام الناخبين للوصول إلى مراكز الاقتراع من مدخل منفرد.

يذكر أن الجولة الثانية للرئاسة في كل من أم الفحم: خالد إغبارية وسمير محاميد. أبو سنان: نهاد مشلب وفوزي مشلب. القسوم: جبر أبو كف وسلامة الأطرش. البطوف: عاهد رحال ورياض خطيب. بسمة طبعون: منير زبيدات ورائد زبيدات. بيت جن: زيد يوسف أسعد وراضي نجم. جديدة المكر: وسام عريض وسهيل ملحم. دير الأسد: أحمد ذباح وحسين خطيب. بستان المرج: عبد الكريم زعبي وإسماعيل زعبي. جولس: وسام نبواني وقاسم هنو. الزرازير: أمير مزاريب وحسن هيب. زيمر: رامي زيدان وتميم حرز الله. طمرة: موسى أبو رومي وسهيل ذياب. كعبية طباش حجاجرة: حسن كعبية ورافع حجاجرة . كفركنا: يوسف عواودة وعز الدين أمارة. كابول: أسعد مرشد وصالح ريان. اللقية: أحمد الأسد وإبراهيم نصاصرة. كفر قرع: حسن عثامنة وفراس بدحي. المغار: زياد دغش وفريد غانم. المشهد: وجيه سليمان وعبد الفتاح حسن. عيلوط: إبراهيم أبو راس وحسن علي. عرعرة-عارة: مضر يونس وعوني مرزوق. نحف: عبد الباسط قيس ومحمد زوري. الشبلي - أم الغنم: منير شبلي ونعيم شبلي. قلنسوة: عبد الباسط سلامة وأحمد قشقوش. شعب: محمود بقاعي وعلي خوالد. الجش: إلياس إلياس وعلم علم. تل السبع: بين موسى الأعسم وعمر أبو إرقيق.