نتنياهو للناخبين: "صفقة القرن" تضع شروطا تعجيزية أمام الفلسطينيين

شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أن خطة "صفقة القرن"، التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، تضمن اعترافا أميركيا بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل، وأن إسرائيل والولايات المتحدة سيقررون إذا استوفى الفلسطينيون شروط قيام دولة فلسطينية (وهي شروط تعجيزية)، وأن الخطة مختلفة عن أي خطة تم طرحها في الماضي وتشكل "فرصة تاريخية" لإسرائيل. وجاء ذلك في مقال نشره نتنياهو في صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة، وخاطب فيه الناخبين الإسرائيليين عموما، وناخبي اليمين واليمين المتطرف خصوصا.

وسعى نتنياهو إلى الرد على "ادعاءات" تتعلق بـ"صفقة القرن"، وأحدها أن "خطة ترامب للسلام تُنشئ دولة فلسطينية داعمة للإرهاب". وأضاف أن "الخطة تفعل العكس تماما. وهي تفرض شروطا متشددة وصارمة على الفلسطينيين مقابل صفقة مستقبلية. وبين أمور عديدة، تلزم الخطة بتغيير أساسي للمجتمع الفلسطيني وتحويله إلى كيان ديمقراطي".

وتابع أن "إسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان ستقرران ما إذا استوفى الفلسطينيون كافة الشروط، والشروط كثيرة. ومن أجل الدخول في مفاوضات، الفلسطينيون ملزمون: بالتوقف فورا عن دفع ’رواتب’ للمخربين وعائلاتهم؛ بالتوقف عن أي محاولة للانضمام إلى منظمات دولية من دون مصادقة إسرائيل؛ بسحب دعاويهم ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع نتنياهو أن "كل هذه هي شروط مسبقة يطالب الفلسطينيين بتنفيذها قبل الدخول إلى مفاوضات سياسية فقط لا غير. ومن أجل إنهاء المفاوضات السياسية، عليهم استيفاء كل واحد من الشروط التالية: الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية؛ الاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة إسرائيل؛ الموافقة على سيطرة أمنية إسرائيلية على كل المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن – بالجو والبحر والبر؛ وقف التحريض ضد إسرائيل، بما يشمل المنهاج الدراسي في كتب التدريس وجميع مؤسسات السلطة الفلسطينية؛ نزع كامل للسلاح في غزة ومن أيدي جميع السكان الفلسطينيين؛ التنازل كليا عن ’حق العودة’؛ نزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي والمنظمات الإرهابية الأخرى؛ إجراء انتخابات حرة، ضمان حرية الصحافة، الدفاع عن حقوق الإنسان، الحفاظ على حرية العبادة، منح مساواة في الحقوق للأقليات الدينية. وإضافة إلى ذلك، فإنه بعد توقيع الصفقة، إذا لم ينفذ الفلسطينيون الشروط الأمنية المطلوبة منهم، سيكون بإمكان إسرائيل قلب الخطوات التي التي نص عليها الاتفاق".

مخطط الضم

كتب نتنياهو حول مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، أن "الخطة ستقود إلى ذلك. ولأول مرة منذ قيام الدولة، صفقة القرن تمنح اعترافا أميركيا بسيادتنا على أقاليم الوطن هذه، المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة وغور الأردن، وهذا تطبيق للحلم الصهيوني".

وأضاف أن "فرض القانون الإسرائيلي على هذه المناطق يستوجب استكمال عملية ترسيم خرائط تنفذها لجنة مشتركة إسرائيلية – أميركية، وذلك بسبب حقيقة أنه ينبغي ترسيم خرائط لحدود بطول قرابة 800 كيلومتر، وتشمل المنطقة التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية. وسننهي هذه العملية بأسرع وقت ممكن".

واعتبر نتنياهو أن "هذه أكثر خطة ودية تجاه إسرائيل، وهي انقلاب تاريخي لمصير شعبنا. ولأول مرة، خطة ترامب تفعل العكس تماما لكل من تم طرحه في خطط سياسية سابقة... ومن دون علاقة بموافقة الفلسطينيين أو عدم موافقتهم، نحصل على اعتراف أميركي بمناطق وطننا، بينما يطالب الفلسطينيين بإعطاء تنازلات كبيرة فقط من أجل الدخول في محادثات! والخطط السياسية السابقة عملت انطلقت من المفاهيم المشوهة بأن القدس، يهودا والسامرة وغور الأردن تشكل كلها أراض ’محتلة’ ينبغي إجراء مفاوضات حولها. ولأول مرة، تقترح إدارة ترامب خطة تعترف بالعلاقة التاريخية وبحقوقنا القومية في أرض إسرائيل، وطننا التوراتي القديم".

وتابع نتنياهو أن "الخطة تطالب أيضا بتشكيل نظام دولي لتسوية قضية اللاجئين اليهود الذين أرغموا على الهروب من دول عربية وإسلامية. وتدعو الدول العربية إلى التوقف عن مبادرات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى".

انتخابات الكنيست

اعتبر نتنياهو أن "هذه الخطة ستؤثر بشكل دراماتيكي على أي مواطن ومواطنة في دولة إسرائيل. وأمن مواطني إسرائيل في أي مكان – خاصة في مدن مركزية مثل تل أبيب، القدس، بيتاح تيكفا، نتانيا، ريسون لتسيون وغيرها – منوط بأن نستمر في الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على يهودا، السامرة وغور الأردن. وصفقة القرن تضمن ذلك. وصفقة القرن لا تتناول فرض القانون الإسرائيلي على مناطق الوطن فقط. فهذه لحظة تاريخية لتعريف هويتنا وضمان مستقبل وطننا. وهذا تراثنا، أساس ثقافتنا، الربط التوراتي العميق لشعبنا بأرض إسرائيل".

وخاطب نتنياهو الناخبين داعيا إياهم للتصويت لصالحه. "الاختيار الذي سننفذه في الأسابيع القريبة سيعرّف أمتنا إلى الأبد. وبعد 11 سنة عملت خلالها ضد سياسة الانسحابات والاقتلاع التي انتهجتها إدارات أميركية، وبعد ثلاث سنوات عملت فيها بشكل قريب من الرئيس ترامب وطاقمه، لدينا أخيرا فرصة لتعزيز أمننا، وتحديد حدودنا وضمان مستقبلنا".

وتابع أن "هذه الانتخابات ستقرر ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ الفرصة التاريخية أو أنها ستهدرها. وأنا سأطبق صفقة القرن. وخصومنا السياسيون سيجلبون ’إهدار القرن’. ومن أجل تطبيق الفرصة التاريخية، ومن أجل أرض إسرائيل، يحظر علينا إهدار هذه اللحظة".