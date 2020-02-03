ندوة للدكتور عزمي بشارة بعنوان: صفقة "القرن القرن" في سياق تاريخي

يتحدث مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، د. عزمي بشارة، عن ما بات يعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، في ندوة أكاديمية (سمينار)، بعنوان: "‘صفقة ترامب - نتنياهو‘: خطة اليمين الأميركي - الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية في سياق تاريخي".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلنت في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، تفاصيل الشق السياسي لخطتها لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وجاء هذا الإعلان بعد نحو ثمانية أشهر على نشر واشنطن الشق الاقتصادي من الخطة بعنوان: "السلام من أجل الازدهار"، في ورشة عمل عقدت في العاصمة البحرينية، المنامة، في حزيران/ يونيو 2019.

وغداة الإعلان عن خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية، الرامية لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، قال بشارة في منشور على "فيسبوك" إن "صفقة ترامب ونتنياهو والفتور العربي والأوروبي المرافق من نوع التطورات السياسية الثقيلة ذات الأبعاد والإسقاطات على الأرض، التي لا يكفي أن تقارَب بردود فعل سواء أكانت بيانات أو غيرها، فالمسألة تتعلق بإستراتيجيات كبرى من نوع السلوك السياسي تجاه الضم، ورفض إقامة دولة فلسطينية فاقدة السيادة داخل حدود ’الغيتو’ الذي ترك لها في غزة والضفة".

وأضاف: "فماذا يعني رفض إقامة مثل هذه الدولة؟ يعني إظهار الواقع على الأرض كما هو، نظام فصل عنصري، نظام ’أبرتهايد’، ورفض تمويهه برموز وألقاب رسمية وادعاءات لا أساس لها، ووضع إستراتيجية النضال ضد نظام الفصل العنصري بالخطاب الديمقراطي الإنساني الذي يتطلبه ذلك، وبالحزم الذي يتطلبه ذلك بشأن المساواة وحقوق السكان الأصليين".

وأوضح أنه "لا يتناقض ذلك مع تنظيم المجتمع الفلسطيني لحياته المدنية مثل أي مجتمع متحضر، في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد الحياتي الذي حققت فيه إنجازات، فالناس لا تحتمل العيش والنضال في ظل الفوضى وشريعة الغاب. لكن إستراتيجية النضال يجب أن تتغير جذريًا. هذه السلطات هي بلديات ضروري وجودها بوصفها بلديات، ولكن منظمة التحرير أو مؤسسة أخرى يتفق عليها، يجب أن تخوض النضال على الأرض ضد الأبرتهايد بالوسائل المناسبة، وعالميًا أيضًا. ومن ثم فالقيادات لا يفترض أن تكون قيادات سلطة بل قيادات نضال سياسي غير ملتزمة بأي اتفاق من أي نوع مع نظام الفصل العنصري الاستعماري".

وعقب الإعلان عن "صفقة القرن"، كتب بشارة: "صفاقة القرن.. إعلان سيادة إسرائيل على مناطق واسعة في الضفة الغربية تحتلها المستوطنات، في مؤتمر صهيوني عالمي تحول إلى اجتماع انتخابي لنتنياهو وتسميته صفقة القرن".