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احتجاجات شعبية ضد "صفقة القرن": "خطة الإملاءات لن تمر"

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 22:44

احتجاجات شعبية ضد "صفقة القرن": "خطة الإملاءات لن تمر"
الأردن، اليوم (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

شهدت العديد من المدن والعواصم العربية والعالمية، الجمعة، احتجاجات جماهيرية غاضبة، رفضا لخطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية أو ما يسمى بـ"صفقة القرن".

فمن غزة والضفة الغربية مرورا بلبنان والأردن وصنعاء اليمنية، ودول في شمال أفريقيا، وصولا إلى تركيا وباكستان، توحد الغضب الشعبي وصدحت الحناجر بشعارات منددة بخطة السلام المزعومة التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي.

فلسطين

تظاهر المئات من الشبان الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، اليوم، تنديدا بـ"صفقة القرن" المزعومة، في احتجاجات تخللتها مواجهات مع القوات الإسرائيلية. ووفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان صدر عنها، فإن طواقمها "تعاملت مع 97 إصابة".

وأوضحت أن طبيعة الإصابات تنوعت بين الإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابات أخرى بالحروق، أو نتيجة السقوط.

وفي غزة، أدى مئات الفلسطينيين في القطاع صلاة الجمعة داخل المسجد العمري الكبير؛ تلبيةً لدعوة أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للتأكيد على رفض "صفقة القرن" المزعومة.

وخلال خطبة الجمعة، أكد نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، خليل الحيّة، على أنّ صفقة القرن التي تم إعلانها، تحتاج إلى "مواقف جادة واضحة لا رمادية، من كل الأطراف الوطنية والعربية والإسلامية".

كما تظاهر الغزيون قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة، ضد "صفقة القرن"، وأصيب 12 شخصًا بقمع الاحتلال الإسرائيلي للمظاهرات السلمية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن "الطواقم الطبية الفلسطينية تعاملت مع 12 إصابة من قبل الاحتلال الإسرائيلي شرق القطاع"، 8 إصابات منها بالرصاص الحي.

لبنان

وغير بعيد، وتحديدا في لبنان، تظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين، الجمعة، في اثنين من المخيمات بمدينة صيدا جنوبي البلاد، رفضا للخطة الأميركية.

ووفقا للمصادر الصحافية، تظاهر المئات بمخيمي "المية ومية" و"عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، ورفعوا شعارات ركزت على حق العودة ورفض الصفقة.

وفي العاصمة بيروت، تظاهر مئات الطلاب اللبنانيين أمام مبنى الجامعة اللبنانية، تنديدا بخطة التسوية السياسية للقضية، والتي جاءت منحازة كليا للاحتلال الإسرائيلي.

الأردن

وفي الأردن، لم يمنع المطر الغزير من تنظيم فعاليات متعددة في محافظات المملكة رفضا للصفقة المزعومة.

وشارك آلاف الأردنيين، بمسيرة حاشدة، وسط العاصمة، بدعوة من الحركة الإسلامية وقوى حزبية وشعبية مختلفة.

وردد المشاركون هتافات منددة بالصفقة، من قبيل : "شعب الأردن وفلسطين.. شعب واحد مش (ليس) شعبين" و "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و "ترامب يا جبان.. هذه الصيحة من عمان" و"يا منزل الأمطار تدحر صهيون الغدار" و "القدس تنادي عمان.. مين هم الأميركان".

الجزائر

وفي الجزائر، شهدت مظاهرات الجمعة الـ50 للحراك الشعبي حضورا كبيرا لشعارات رافضة لـ"صفقة القرن" المزعومة، إلى جانب مطالب التغيير.

وشاركت أيقونة الثورة التحريرية الجزائرية جميلة بوحيرد في مسيرة العاصمة، وظهرت وسط متظاهرين وهي ترتدي كوفية فلسطينية، تعبيرا عن دعمها للقضية.

وحمل متظاهرون أيضا أعلاما فلسطينية، ولافتات رافضة لخطة الإدارة الأميركية، كتب عليها عبارات من قبيل "فلسطين خط أحمر" و"لا لصفقة القرن" و"الحراك الجزائري متضامن مع القضية الفلسطينية ويندد بتطبيع الحكام العرب مع إسرائيل".

تونس

وشارك عشرات التونسيين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني، اليوم، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس؛ للتنديد بالخطة الأميركية.

وشارك في الوقفة عشرات من أنصار "الاتحاد العام التونسي للطلبة" و"الاتحاد المغاربي للطلبة" و"جمعية أوفياء" و"جمعية فداء لنصرة الحق الفلسطيني"، وعدد من الطلبة الفلسطينيين في تونس.

تركيا

وانتفضت العديد من المحافظات التركية، اليوم، رفضا للصفقة المزعومة، في مظاهرات حاشدة شملت إسطنبول؛ حيث اجتمع مئات المتظاهرين أمام باحة مسجد "فاتح"، مرددين هتافات مناهضة للصفقة.

وفي ولاية شانلي أورفة، اجتمع مئات المتظاهرين أمام مسجد "درغاه"، استجابة لدعوة نقابة "مأمور-سن" العمالية في الولاية.

وفي ولاية وان (شرق)، نظمت منظمات المجتمع المدني مظاهرة أمام مسجد "يوكاري نورشين" ضد الصفقة المزعومة.

وفي ولاية موش (شرق)، نظم حزب الدعوة الحرة، مظاهرة أمام رئاسة بلدية الولاية، استنكر فيها خطة السلام الأميركية المزعومة.

كما شهدت ولايات تركية أخرى مظاهرات مشابهة مثل، بتليس، وأوشاق، وجوروم، وتكرداغ، وباطمان، وسيعرت، وماردين، ومانيسا، وكوتاهية.

موريتانيا

وشهدت العاصمة الموراتانية، نواكشوط، مشاركة المئات، في وقفة احتجاجية أمام ممثلية الأمم المتحدة، رفضا لـ"صفقة القرن".

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة بالخطة الأميركية، مؤكدين رفضها من قبل شعوب الأمة الإسلامية.

وانتظمت الوقفة بمبادرة من هيئة "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني"، و"المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، غير الحكوميتين.

صنعاء

وفي صنعاء اليمنية، احتشد الآلاف، الجمعة، رفضا للصفقة، مؤكدين أن خطة ترامب "لن تحقق أهدافها التآمرية التي تصب في صالح العدو الصهيوني الغاصب وستفشل كما فشلت غيرها".

وأشاروا إلى أن "أبناء اليمن يرفضون كل ما ورد في الصفقة الأميركية المعلنة جملة وتفصيلا ولن يقبلوا بتجزئة فلسطين ولا بيع القدس وأن فلسطين التاريخية ستعود بكامل أراضيها لأهلها".

باكستان

وفي باكستان، تظاهر المئات، الجمعة، في مدينة كراتشي الساحلية للتنديد بالخطة الأميركية المزعومة، في احتجاجات نظمتها "مؤسسة فلسطين باكستان"، وهي مجموعة من الأحزاب السياسية والدينية المختلفة.

وحمل المتظاهرون لافتات ولوحات تحمل شعارات منددة من قبيل "فلسطين هي الوطن الأم للفلسطينيين" و"تسقط إسرائيل" و"القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#صفقة القرن
#الاحتلال الإسرائيلي
#ترامب
#تسوية سياسية

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