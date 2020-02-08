طولكرم: إصابات وحالات اختناق إثر المواجهات مع قوات الاحتلال

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عقب تشييع جثمان الشهيد بدر نضال نافلة، بالقرب من جدار الفصل العنصري غربي بلدة قفين شمالي طولكرم.

وأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

وكثّفت قوات الاحتلال من دورياتها في محيط الجدار وأطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الفخذ، وآخر بالصدر، وتم نقل الأخير إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم لتلقي العلاج.

وشيعت جماهير غفيرة، اليوم السبت، جثمان الشهيد الشاب بدر نضال نافلة- هرشة البالغ من العمر 19 عامًا، في مسقط رأسه بلدة قفين شمالي طولكرم.

(وفا)

وارتقى الشاب هرشة شهيدًا إثر إصابته بالرصاص الحي في رقبته، ما أدى لقطع الشريان الرئيسي، خلال موجهات مع الاحتلال في البلدة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، جاب شوارع المدينة، وردد المشيعون التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، قبل أن يصل الموكب إلى بلدة قفين مسقط رأس الشهيد.